شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تويتر يحتفل بشهر رمضان بإطلاق إيموشنز جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شبكة تويتر عن خططها لشهر رمضان الكريم، حيث أطلقت الشبكة ثلاثة رموز تعبيرية جديدة "إيموشن" بسبع لغات مختلفة هى "العربية والإنجليزية والبهاسا، والإسبانية، والتركية، والهندية، والبنغالية"، من أجل مساعدة المسلمين فى كل أنحاء العالم على الاحتفال بشهر رمضان الكريم.

وأوضحت تويتر أنه عند استخدام هاشتاجات مثل #رمضان، و#رمضان_كريم، و#رمضان_مبارك، سيظهر إيموشن المسجد والهلال، كما يمكن للمستخدمين، إظهار إيموشن كوب اللبن والسبحة، عند استخدام الهاشتاجات #إفطار، #فطور، #فطور_رمضان، #إفطارا_شهيا، و#إفطار_رمضان، #سحور #سحور_رمضان.

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أما عند الرغبة فى إظهار إيموشن "فانوس رمضان"، فيمكن استخدام الهاشتاجات #فانوس، #فانوس_رمضان، #فوانيس_رمضان #فوانيس.