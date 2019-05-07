"الياه سات" و"هيوز" تعلنان عن دمج عملياتهما في البرازيل لتكوين شراكة استراتيجية...

دبي - الخليج 365 :

أعلنت "الياه للاتصالات الفضائية" (الياه سات)، الشركة العالمية الرائدة في مجال تشغيل الأقمار الصناعية والتي تتخذ من دولة الإمارات العربية المتحدة مقراً لها والمملوكة بالكامل لشركة مبادلة للاستثمار"مبادلة"، اليوم عن استكمال اتفاقية تدشين مشروع مشترك مع شركة "هيوز نتورك سيستمز" (هيوز)، التي تعد المشغل الرائد عالمياً في توفير خدمات الإنترنت الفضائي. وهي تابعة لمجموعة "إيكو ستار كوروبوريشن" (المدرجة في بورصة "ناسداك" بالرمز (SATS). ويهدف المشروع المشترك إلى توفير خدمات الإنترنت الفضائي وحلول الاتصالات الفضائية في البرازيل. ويمزج هذا المشروع الجديد الذي يجمع ما بين مشغلين رائدين في قطاع الاتصالات الفضائية، خبرة "هيوز" التي تفوق خمسون عاماً في السوق البرازيلية بقدرات الياه سات التشغيلية، لتكوين مشروع مشترك، بموجبه سيتم دمج عمليات الشركتين في البرازيل، وسوف تحظى شركة "هيوز" بنسبة أغلبية فيه. وتم الإعلان عن هذا المشروع المشترك خلال معرض "ساتالايت 2019" في واشنطن.

وبموجب الاتفاقية، سيتم دمج مشروعي "هيوز" و "الياه سات" في السوق البرازيلية، لتكوين منصة قوية تلبي متطلبات السوق، التي تشمل الإنترنت الفضائي للأفراد، وحلول الاتصالات الفضائية للمؤسسات وحلول نقل الحركة الهاتفية لمشغلي خدمات الاتصالات المتحركة ونقاط الاتصال اللاسلكي بالإنترنت للمجتمعات. ويُسّخر المشروع السعات الفضائية لنطاق الترددات Ka، التابعة للشركتين، ليفوق مجموعها 65 غيغابيت في الثانية، وهي مقدمة من الأقمار "الياه 3"، و"هيوز 65 ويست"، و"هيوز 63 ويست"، التي تغطي ما يفوق 95% من سكان البرازيل، كما يدمج المشروع المشترك ثلاثة بوابات عبور للبيانات تملكها الشركتان في البرازيل. ومن المقرر أن يقوم قمر هيوز "جوبيتر 3"، الذي سيتم إطلاقه في عام 2021 بدعم السعات الفضائية المتاحة من المشروع المشترك.

وقد أطلقت الشركتان في العام المُنصرم، مشروعاً مشتركاً لتوفير خدمات الإنترنت الفضائي في الشرق الأوسط، وإفريقيا وجنوب غرب آسيا.

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وبهذه المناسبة قال مسعود م. شريف محمود، الرئيس التنفيذي لشركة "الياه سات": "يسهم مشروعنا مع ’هيوز‘ في تعزيز السوق الرقمية في البرازيل، وتوفير مجموعة من المزايا للمجتمعات والشركات. وتنسجم هذه الشراكة مع مهمتنا لدعم التنمية المجتمعية والاقتصادية عبر تمكين المجتمعات في المناطق النائية من خلال توفير خدمات الإنترنت الفضائي. ونتطلع إلى توظيف قدراتنا معاً لاستثمار الإمكانات الهائلة لأضخم الاقتصادات في أمريكا اللاتينية".

من جانبه قال برادمان كول، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة "هيوز":" إن التعاون مع الياه سات في البرازيل هو الخيار المنطقي لشركة هيوز، لتلبية متطلبات الأفراد والمؤسسات ومشغلي خدمات الاتصالات لحلول الاتصالات الفضائية. إننا نسعى لتوفير خدمات الاتصالات للمناطق التي تفتقر لوسائل الاتصال وللمساهمة في دعم نمو الأعمال والمجتمعات من خلال توظيف قدراتنا التشغيلية وسعاتنا الفضائية."

ومن المتوقع البدء بتأسيس هذه الشراكة في وقت لاحق من العام الجاري، بعد الحصول على الموافقات التنظيمية واستيفاء الشروط الاعتيادية.