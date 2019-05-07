تكنولوجيا: HMD تعلن رسمياً عن هاتف Nokia 4.2 في الهند بسعر 160 دولار تقريباً

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت HMD عن أحدث إصدارات الشركة من هواتف Android One في الهند اليوم، حيث تقدم هاتف Nokia 4.2 اليوم بشاشة 5.71 إنش، مع كاميرة خلفية مزدوجة.

تقدم HMD هاتف Nokia 4.2 اليوم بشاشة مميزة بحجم 5.71 إنش مع نتوء أعلى الشاشة وجودة عرض HD بلس، كما يدعم الهاتف رقاقة معالج Snapdragon 439 مع ذاكرة عشوائية 3 جيجا بايت رام، ونظام تشغيل Android 9.0 Pie.

وتتميز الكاميرة الخلفية لهاتف Nokia 4.2 بتصميم مزدوج مع مستشعر رئيسي بدقة 13 ميجا بيكسل ومستشعر أخر 2 ميجا بيكسل يدعم تصوير portrait، بينما تأتي الكاميرة الأمامية مع مستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل.

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كما يتميز هاتف Nokia 4.2 بتصميم زجاجي في الجهة الخلفية، ويأتي بفتحة تدعم اثنان من شرائح SIM، وبطاقة microSD للتخزين الخارجي، أيضاً يتميز تصميم زر التشغيل في الهاتف بإضاءة للإشعارات، ويأتي الهاتف بمستشعر للبصمة في الجهة الخلفية.

ويدعم هاتف Nokia 4.2 بطارية بقدرة 3000 mAh كما يضم الهاتف زر مخصص لمساعد جوجل الإفتراضي، ومن المقرر أن ينطلق هاتف Nokia 4.2 باللون الأسود والوردي على أن يتوفر على Nokia.com بدءاً من اليوم، كما يأتي لمنافذ بيع أخرى لاحقاً.

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