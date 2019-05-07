كوب من قهوة 'ستاربكس' في 'غيم أوف ثرونز'... وشركة الإنتاج تعتذر

بعد ظهور كوب من قهوة "ستاربكس" في أحد المشاهد، قدمت إحدى المنتجات التنفيذيات لمسلسل "صراع العروش" (غيم أوف ثرونز) اعتذاراً فورياً، بينما استغلت أكبر سلسلة متاجر متخصصة في القهوة في العالم الدعاية غير المقصودة لها كما ينبغي.

ومسلسل "صراع العروش" عمل خيالي تدور أحداثه في عصور وسطى، لكن الحلقة الأحدث من المسلسل التي عرضت الأحد، كان بها لمسة معاصرة عندما ظهر كوب من قهوة "ستاربكس" بطريق الخطأ في مملكة "ويستروس" الأسطورية.



وشوهد الكوب الورقي بغطائه البلاستيكي على طاولة خلال احتفال في قلعة "وينترفيل"، وعلى مقربة من شخصيتي جون سنو ودينيريس تارغارين خلال الحلقة الرابعة من الموسم الأخير، التي حملت عنوان "آخر أفراد أسرة ستارك" (ذا لاست أوف ذا ستاركس).

وذكرت وكالة "رويترز" أن بيرني كولفيلد، وهي واحدة من المنتجين التنفيذيين للمسلسل العالمي الذي تنتجه شبكة "إتش بي أو"، قدمت اعتذاراً لمحبي المسلسل.

وقالت في مقابلة مع إذاعة "واي إن واي سي" في نيويورك، الاثنين: "لا أستطيع أن أصدق ذلك. مصممو الديكور والمسؤولون عن القطع والأدوات (المستخدمة في المسلسل) يتحملون المسؤولية بنسبة ألف في المئة".

وتابعت مازحة: "نحن آسفون. ويستروس كانت أول مكان تظهر فيه قهوة ستاربكس".

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وفي تعليق ساخر قالت شبكة "إتش بي أو"، إن "مشروب اللاتية الذي ظهر في الحلقة كان المشروب الخطأ. دينيرس طلبت كوبا من الشاي بالأعشاب".

وأدلت شركة ""ستاربكس"، وهي أكبر سلسلة متاجر متخصصة في القهوة في العالم، بدلوها في الدعاية غير المقصودة لها في المسلسل، الذي يشاهده أكثر من 30 مليون شخص في الولايات المتحدة وحدها.

وقال حساب الشركة على "تويتر": "بصراحة فوجئنا لأنها (دينيريس) لم تطلب مشروب التنين"، في إشارة إلى أحدث مشروب أضيف إلى قائمة الشركة الصيفية، وهو مشروب وردي اللون، من فاكهة التنين (دراغون فروت) وحليب جوز الهند.

وتعرض الحلقة الأخيرة من الموسم الأخير من المسلسل المقتبس عن سلسلة كتب "أغنية الجليد والنار" (إيه سونغ أوف أيس أند فاير) للكاتب جورج مارتن، يوم 19 مايو الجاري.