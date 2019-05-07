طقس ثاني أيام رمضان.. انخفاض 6 درجات والعظمى بالقاهرة 30 درجة

الموجز

أكد خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تشهد البلاد، اليوم الثلاثاء "ثاني أيام رمضان"، انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة، ليسود طقس لطيف على السواحل الشمالية معتدل على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، وإن ظل شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا على كافة الأنحاء.

كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على شرق وجنوب البلاد، تكون مثيرة للرمال والأتربة هناك، وتنشط على البحر الأحمر وخليج السويس، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

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وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون مضطربة، مع ارتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية.

وشهدت درجات الحرارة، الاثنين "أول أيام رمضان"، ارتفاعًا ملحوظًا، حيث سجلت على القاهرة "36 درجة"، وشبين الكوم "36"، وبالنسبة لمحافظات الصعيد فقد سجلت على المنيا "41"، وأسيوط "41"، والأقصر "43"، وأسوان "43".

وجاءت درجات الحرارة الثلاثاء، على محافظات ومدن مصر، كالآتي:

الصغرى العظمى

القاهرة 19 30

شبين الكوم 20 30

طنطا 20 29

دمنهور 21 24

الإسكندرية 17 23

بلطيم 17 24

مطروح 15 23

السلوم 15 23

سيوة 18 30

بورسعيد 18 23

دمياط 19 23

الزقازيق 20 30

الإسماعيلية 17 30

السويس 19 28

العريش 19 24

رفح 19 24

رأس سدر 20 27

نخل 15 25

نويبع 25 31

طابا 20 26

كاترين 16 27

الطور 21 29

شرم الشيخ 23 33

الغردقة 21 32

مرسى علم 22 32

الفيوم 22 30

بني سويف 23 30

المنيا 21 30

أسيوط 22 31

سوهاج 23 33

قنا 23 39

الأقصر 25 39

أسوان 25 42

أبوسمبل 24 42

الوادي الجديد 23 36

شلاتين 21 33

أبو رماد 21 34

حلايب 24 31

رأس حدربة 24 31