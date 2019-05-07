زلزال بقوة 7.2 درجة يضرب شرق غينيا الجديدة

رويترز

قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن زلزالا بلغت شدته 7.2 درجة وقع في شرق دولة بابوا غينيا الجديدة صباح اليوم الثلاثاء.

وقالت الهيئة إن مركز الزلزال جاء على عمق 127 كيلومترا تحت سطح الأرض في منطقة تبعد نحو 66 كيلومترا جنوب غربي بلدة لاي في الطرف الشرقي من البلد الجبلي.

ولم ترد تقارير بعد عن وقوع أضرار.

وقال مركز التحذير من موجات المد المرتبط بالهيئة إنه لم يصدر تحذيرا من موجات مد بعد الزلزال.