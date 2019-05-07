مقارنة شاملة بين جهازي سامسونج Galaxy Tab S4 و Galaxy Tab S5e

لا شك أن اختيار أفضل جهاز لوحي Tablet يُعد أمرًا صعبًا، حيث إن إيجاد التوازن بين المواصفات التي تتناسب مع احتياجاتك، والسعر المناسب، يتطلب منك بحثًا طويلًا بين العديد من موديلات الحواسيب اللوحية. توفر سامسونج جهازي Galaxy Tab S4 وGalaxy Tab S5e؛ وهما خيارين رائعين إذا كنت تبحث عن حاسوب لوحي يعمل بنظام التشغيل أندرويد.

فإذا كنت ترغب في الحصول على جهاز لوحي بمواصفات داخلية رائعة، ويوفر الكثير من الميزات مثل: دعم قلم S Pen، وخيار الحصول على اتصال LTE مدمج بالجهاز، بحيث تكون شبكة الإنترنت معك في كل مكان، فإن جهاز Galaxy Tab S4 هو الخيار المناسب لك، أما إذا لم تكن بحاجة إلى قلم S Pen، أو اتصال LTE، فيمكنك توفير 250 دولارًا والحصول على جهاز Galaxy Tab S5e، الذي يوفر تجربة أداء مشابهة للغاية لجهاز Galaxy Tab S4.

فيما يلي مقارنة شاملة بين جهازي سامسونج Galaxy Tab S4 وGalaxy Tab S5e:

أهم ميزات جهاز Galaxy Tab S4:

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يتمتع كل من Galaxy Tab S4، وGalaxy Tab S5e، بالكثير من الميزات المشتركة. وللوهلة الأولى قد تتسائل حول سبب إنفاق 250 دولارًا إضافيًا على Galaxy Tab S4 في حين أنه يتطابق مع S5e في العديد من الجوانب.

ولكن أكبر ميزة في جهاز Galaxy Tab S4 هي دعمه للنسخة الأكثر تطورًا من القلم الذكي S Pen، الذي يقدم لك عالمًا كاملاً من الميزات، والإمكانيات التي لن تحصل عليها مع جهاز Galaxy Tab S5e، وبالنسبة للكثيرين سيكون ذلك سببًا كافيًا لشراء جهاز Galaxy Tab S4 بالرغم من ارتفاع سعره.

ومن بعض الميزات البارزة لقلم S Pen؛ القدرة على إنشاء الملاحظات المكتوبة بخط اليد، والرسم، كما أصبح القلم يدعم الاتصال اللاسلكي، بحيث يمكنه تشغيل التطبيقات، والتحكم فيها عن بُعد، ابتداءً من تطبيقات الكاميرا والمعرض، إلى تطبيق Powerpoint، ومشغلات الموسيقى. فإذا كنت ممن يستخدمون قلم S Pen كثيرًا فإن هذه الميزة ستكون لها الأولوية الكبرى لديك، كما يدعم هذا الجهاز لوحة مفاتيح خارجية اختيارية بقيمة 149 دولارًا.

يمكنك أيضًا الحصول على ميزة إضافية تتمثل في وجود بطارية ذات سعة أكبر، ووفقًا لشركة سامسونج فإنها تتيح لك ما يَصل إلى ساعتين من الاستخدام الإضافي لتشغيل الفيديو.

كما يتوفر من جهاز Galaxy Tab S4؛ طراز LTE الذي يسمح لك بالبقاء على اتصال بالإنترنت، حتى إذا لم تكن شبكة الواي فاي Wi-Fi قريبة.

أهم ميزات جهاز Galaxy Tab S5e:

يعمل جهاز جالاكسي تاب إس 5 إي “Galaxy Tab S5e” بمعالج Snapdragon 670 من كوالكوم، والذي يقدم أداء سلس مقارنة بمعالج Snapdragon 835 الأقدم الموجود في جهاز Galaxy Tab S4.

يعمل الجهازان بالشاشة نفسها، وهي من نوع Super AMOLED، بمقاس 10.5 بوصات، من نوع Super AMOLED، بدقة 2560×1600 بيكسل، كما أن الكاميرا الأمامية والخلفية في الجهازين متطابقة، ويدعم كلا الجهازين Samsung DeX، مع دعم توصيل لوحة مفاتيح اختيارية لمساعدتك في زيادة الإنتاجية أثناء العمل.

كما يتمتع جهاز Galaxy Tab S5e ببعض المزايا الرئيسية التي لا توجد في جهاز Galaxy Tab S4 فيما يتعلق بالأمان، حيث يدعم مستشعر بصمة الإصبع التقليدي، والتعرف الوجه، الذان يفضلهم الكثير من المستخدمين عن نظام المسح الضوئي لقزحية العين الموجود في جهاز Tab S4.

يتوافر جهاز Galaxy Tab S5e بخيارين من ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) بسعة 4 و6 جيجابايت، وخيارين من ذاكرة التخزين الداخلية بسعة 64، و128 جيجابايت، ويمكن زيادتها من خلال بطاقة الذاكرة الخارجية microSD حتى 512 جيجابايت.

في حين يتوافر Galaxy Tab S4 بخيار واحد من ذاكرة الوصول العشوائي بسعة 4 جيجابايت، وخيارين من ذاكرة التخزين الداخلية بسعة 64، و256 جيجابايت، ويمكن زيادتها من خلال بطاقة الذاكرة الخارجية microSD حتى 400 جيجابايت.

النتيجة النهائية:

في نهاية المطاف؛ يعتمد أمر تحديد الجهاز الأنسب على على مدى التوافق مع احتياجاتك، حيث يشترك الجهازان في الكثير من الميزات والمواصفات، ولكن إذا كنت تحتاج إلى إمكانيات القلم الإلكتروني S Pen، واتصال LTE، وعمر بطارية أفضل، فإن جهاز Galaxy Tab S4 هو الأنسب لك.

أما إذا كنت لا تريد هذه الميزات السابقة، وترغب في سعة ذاكرة وصول عشوائي أكبر، يمكنك توفير بعض النقود، وشراء جهاز Galaxy Tab S5e.