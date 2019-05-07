هواتف iPhone الجديدة القادمة هذا العام ستحصل على هوائيات مُحسنة لتحسين الملاحة في الأماكن المغلقة

فاطمة أيت طالب - دبي - وفقا لتقرير من المحلل Ming-Chi Kuo، فقد قال أنه يتوقع أن تقوم شركة آبل بإستخدام هوائي بتصميم جديد في هواتف iPhone الجديدة القادمة في النصف الثاني من هذا العام. الآن في أحدث مذكرة بحثية له، عزز هذا المحلل الصيني من توقعاته حيث أوضح أن شركة آبل ستستخدم هيكلاً معدلاً جديدًا للهوائي يستخدم تكنولوجيا PI.

هذا مقابل تصميم الهوائي الحالي الذي يستخدم تكنولوجيا LCP. إن التحول إلى بنية PI المعدلة يعني أنه من المحتمل أن يتم تقليل تكاليف الإنتاج، ونأمل أن يؤدي هذا إلى تقليص الأسعار أو الحفاظ على الأقل على الأسعار الحالية، فقد أصبحت أسعار الهواتف الذكية في الأونة الأخيرة خارجة عن السيطرة.

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بالإضافة إلى خفض التكاليف، يُقال أيضًا أن تكنولوجيا الهوائي الجديدة تقدم أداءً مماثلاً مما يعني أن المستخدمين لن يشاهدوا تدهورًا في الأداء على الرغم من تغيير التكنولوجيا المستخدمة، وأنه من الممكن أن يساعد هذا التغيير في تحسين الملاحة داخل الأماكن المغلقة، وهو أمر لا تزال تفتقد إليه العديد من الهواتف الذكية اليوم.

يرجى التعامل مع محتوى هذا التقرير بأقل قدر من الحماسة في الوقت الراهن، ولكن إذا كنت تخطط للحصول على واحد من هواتف iPhone الجديدة التي ستعلن عنها شركة آبل في النصف الثاني من هذا العام، فهذه هي بعض التحسينات والتغييرات المحتملة التي ينبغي عليك توقعها.