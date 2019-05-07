إشاعة جديدة تقترح قدوم الهاتف Galaxy Note 10 Pro بتقنية شحن أسرع من 25W

فاطمة أيت طالب - دبي - من غير المتوقع أن تقوم شركة سامسونج بالكشف عن الهاتف Galaxy Note 10 حتى النصف الثاني من هذا العام، ولكن الشائعات المتعلقة بهذا الهاتف تواصل تدفقها إلى شبكة الإنترنت منذ فترة. وعلى ذكر ذلك، فقد أوضح مصدرين مختلفان اليوم، وكلاهما موثوقان إلى حد كبير أن الهاتف Galaxy Note 10 القادم من شركة سامسونج سيأتي مع بطارية تدعم الشحن بسرعة تفوق 25 واط.

حتى الآن، يتمتع كل من Galaxy S10 5G و Galaxy A70 فقط بسرعة الشحن البالغة 25 واط، ولكن يبدو أن شركة سامسونج ستعمل على ترقية سرعة الشحن في الجيل المقبل من سلسلة هواتف Galaxy Note Series.

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لسوء الحظ، لم يتم الكشف عن أي تفاصيل إضافية من قبل أي من المصدرين، ولكن كلاهما يقولان بأن سعة البطارية وسرعة الشحن لن تكون بعد الآن من الأشياء الناقصة في هواتف سامسونج. وقالت إشاعة حديثة أن الهاتف Galaxy Note 10 Pro سيحصل على بطارية بسعة 4500mAh، وبالتالي إذا كان هذا صحيحًا وإذا تم إرفاق هذه البطارية بتقنية شحن سريعة تمتاز بسرعة 40 واط على سبيل المثال، فإن Galaxy Note 10 Pro سيكون هاتفًا رائدًا بإمتياز.