انت الان تتابع تفاصيل خبر تحذير.. هذا ما تسببه المشروبات الغازية للصائمين والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الثلاثاء 7 مايو 2019 08:49 صباحاً - يسود الاعتقاد بين شريحة واسعة من الصائمين أن تناول المشروبات الغازية بعد الإفطار يساعد في عملية الهضم، رغم وجود العديد من الدراسات التي تشير إلى خطأ هذا الاعتقاد.

ويعتبر البعض أن المشروبات الغازية مكون أساسي من مكونات مائدة الإفطار في رمضان، إلى جانب مشروبات أخرى، ويجهل كثيرون أن لهذا النوع من المشروبات العديد من الأضرار، وأنها قد تعطل عمل الإنزيمات الخاصة بعملية الهضم.

يقول المتخصصون في التغذية إن المشروبات الغازية ربما تسبب الغازات، وإن تناولها بعد الصيام يؤدي إلى سوء هضم الطعام، وتناولها وقت السحور يزيد من حاجة الجسم إلى السوائل، وتكون سبباً في الشعور بالعطش خلال ساعات النهار، بحسب وكالة "سبوتنيك".

ويحتوي كل كوب من المشروبات الغازية على 140 سعرة حرارية، وهي تفتقد الفوائد الغذائية المباشرة؛ ولذلك يجب تجنبها قدر الإمكان وتناول المشروبات الطبيعية مثل التمر الهندي وعصائر الفواكه الطازجة.