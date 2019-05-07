شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ليس فقط الصين.. انخفاض مبيعات أيفون فى جميع أنحاء العالم فى الربع الأخير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كما أكدت شركة أبل فى أخر عرض لأرباحها، فإن مبيعات أيفون، قد انخفضت باستمرار على أساس سنوى منذ شهر أكتوبر، وقد ألقت أبل باللوم فى المقام الأول على ضعف الطلب فى الصين، لكن أحدث تقرير كشف أن هذا ليس هو الحقيقة الكاملة.

ووفقا لما نشره موقع phonearena الهندى، فقد انخفضت مبيعات أيفون بالفعل فى منطقة الصين الكبرى والتى تضم الصين وهونج كونج وتايوان وهو ما أثر على إجمالى شحنات شركة أبل، ولكن فى الواقع كانت الشركة تشهد "انخفاض مبيعات هواتف أيفون فى جميع القطاعات الجغرافية التى يمكن الإبلاغ عنها" منذ أكتوبر.

Advertisements

وانخفضت الإيرادات السنوية على أساس سنوى لجميع المناطق باستثناء الأمريكتين (أمريكا الشمالية والجنوبية)، حيث كانت الصين الكبرى هى الأكثر تضرراً تليها أوروبا واليابان، وفى كل قطاع جغرافى تقريبًا، تم تعويض شحنات أيفون الأقل من أبل جزئيًا عن طريق تحسين الأداء فى فئات المنتجات الأخرى.

على سبيل المثال، نمت خدمات الشركة فى قطاع الأجهزة القابلة للارتداء فى أوروبا بشكل ملحوظ، فى حين أن الخدمات فى اليابان كانت تعتمد على أيباد، وفى الأمريكتين، نجح الأداء القوى للخدمات والأجهزة القابلة للارتداء فى تعويض شحنات ايفون الضعيفة بالكامل ودفع النمو على أساس سنوى إلى 4٪.