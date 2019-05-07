شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبرز ما ستكشف عنه جوجل خلال فعاليات مؤتمرها للمطورين Google I/O والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينطلق اليوم الثلاثاء 7 يونيو فعاليات مؤتمر جوجل للمطورين Google I/O، حيث من المنتظر أن يشهد المؤتمر الكثير من الإعلانات الهامة للشركة، وفيما يلى نرصد أبرز ما ستكشف عنه جوجل خلال فعاليات مؤتمرها للمطورين كما يلي:

- هواتف جديدة

من المنتظر أن تكشف جوجل هذا العام عن زوج من الهواتف الجديدة، لكنها ستكون ضمن فئة الهواتف المتوسطة، وقد ظهرت العديد من التسريبات حول مميزات هذه الهواتف خلال الفترة السابقة.

- جهاز Nest Hub Max

كما ظهرت خلال التسريبات جهاز Nest Hub Max، والذى يتميز بشاشة بحجم 7 بوصة، ويدعم مساعد جوجل الافتراضى، كما يتكامل مع كاميرا Nest للمراقبة، مع تنبيهات لاستشعار الحركة.

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- نظام التشغيل أندرويد Q

يعتبر واحدا من الأحداث الرئيسية خلال الحدث، حيث من المنتظر أن تستعرض جوجل تحديث نظام التشغيل بعد أن كشفت عن الإصدار التجريبى خلال شهر مارس الماضى، إضافة إلى استعراض أبرز المميزات التى سيضمها نظام التشغيل.

- جهاز Android TV

كذلك من المنتظر أن تطلق جوجل تلفزيون يعمل بنظام التشغيل أندرويد، مع تحديث واجهة النظام مع دعم أكثر كفاءة لمساعد Google Assistant.

- دعم كروم بالذكاء الإصطناعى

ومن المنتظر أن يصل إصدار جديد من متصفح كروم خلال مؤتمر المطورين I/O، حيث ستحدث جوجل متصفح كروم إضافة إلى تحديث نظام Chrome OS مع بعض المميزات الجديدة لمستخدمى نظام كروم،