شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سلاح الجو الأمريكى يستخدم مدفع ليزر لإسقاط صواريخ متعددة بنجاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير جديد أن سلاح الجو الأمريكى نجح فى استخدام مدفع ليزر لإسقاط صواريخ متعددة خلال الطيران، وهو النظام المصمم للتثبيت على متن طائرة لحمايتها من أى هجمات صاروخية، حيث حمل نظام الليزر اسم SHiELD، وقد سبق استخدامه فى أبريل 2018 كجزء من التجربة.

وبحسب موقع engadget الأمريكى، فقد أجرى مختبر أبحاث سلاح الجو التجربة للتأكد من كفاءة مدفع ليزر فى صد هجمات الصواريخ المتعددة، حيث تم إطلاقها فى الجو أثناء الطيران، فيما قال أحد المسؤولين إن نجاح التجربة هو خطوة كبيرة إلى الأمام فى مجال أنظمة الطاقة الموجهة ضد التهديدات العدوانية.

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ويتكون نظام مدفع الليزرمن 3 مراحل رئيسية، وهى نظام الليزر ونظام تحكم يهدف إلى توجيه الليزر بالإضافة إلى مصدر للطاقة، وهو النظام الذى يمكن تثبيته على متن طائرة، فيما تعمل القوات الأمريكية الجوية على مشروع إنتاج مدفع ليزر أو درع وقاية يعتمد على الليزر لصد الهجمات الصاروخية منذ عام 2016، ووقعت فى عام 2017 عقدا مع شركة لوكهيد مارتن لتصميم النظام.

وحتى الآن لن تصبح هذه التكنولوجيا متاحة قريبا، لكن ربما قد يتم اختبارها بشكل أعمق فى وقت ما بحلول 2021، ومن المحتمل أن يستغرق الأمر بعض الوقت بعد ذلك قبل أن يتمكن النظام من الوصول إلى الخدمة.