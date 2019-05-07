شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تلسكوب هابل يلتقط صورة مذهلة لمجرة على شكل "دوامة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقط تلسكوب هابل الفضائى التابع لناسا صورة مذهلة لمجرة على شكل دوامة، إذ تقع المجرة - المعروفة رسميا باسم NGC 2903 - على بعد 30 مليون سنة ضوئية فى كوكبة ليو.

وتتألف المجرة من قرص دوار مسطح مع تركيز من النجوم فى الوسط - يُعرف باسم "الانتفاخ" - بأذرع تمتد من المركز، وتولد نجوم جدد فى هذه الأذرع، وهذا يعنى أنها تتوهج فى كثير من الأحيان مثل مركز الدوامة.

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وقالت وكالة الفضاء الأوروبية: "قليل من سكان الكون مثل هذه المجرة الحلزونية، فهذه الأجرام السماوية التى تسير على خط الأضواء تجمع بين الدوران، والأذرع الدوارة مع تناثر النجوم المتلألئة، والرشقات النارية المتوهجة من الغاز، والممرات الداكنة والمنسوجة من الغبار الكونى."

تم التقاط الصورة كجزء من مسح هابل، الذى لاحظ المناطق الوسطى من 145 مجرة ​​قريبة، إذ يدرس علماء الفلك مثل هذه المجرات من أجل معرفة المزيد عن الثقوب السوداء التى تكمن فى قلبها، وكيف تتفاعل مع النجوم، والغبار فى مركز المجرة.