شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تطبيق YouTube Music يمكنه الآن تشغيل الموسيقى الموجودة على هاتفك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - من المعروف أن تطبيق YouTube Music سيحل قريبا محل تطبيق Google Play Music وذلك بحسب العديد من التقارير التى أكدت ذلك، إلا أن أخرها أوضح أن YouTube Music حصل على ميزة جديدة وهى القدرة على تشغيل الموسيقى المخزنة على الهاتف نفسه، وهى ميزة متاحة لمستخدمى أندرويد.

ووفقا لما نشره موقع engadget الأمريكى، يمكن للمستخدمين الوصول إليها من خلال قسم "Device Files"، وهوالأمرالذى يعتبرمميز للغاية للكثيرمن المستخدمين، حيث يتيح لهم الوصول إلى الموسيقى سواء من خلال الهاتف أوعبرالإنترنت بسهولة ويسر.

يذكر أن YouTube Music متاح لكل من منصتى iOS وأندرويد، ويتيح للمستخدمين الدخول إلى مكتبة كبيرة من الموسيقى والفيديوهات والأغانى، ويأتى بتصميم مميز ويضم عددا من التبويبات المختلفة، إذ أن التبويب الرئيسى يقدم بعض الاقتراحات للمستخدم حول أنواع الموسيقى التى يمكن الاستماع إليها، كما يقدم للمستخدم مجموعة من المحطات الإذاعية المخصصة استنادا إلى أنواع الموسيقى التى يستمع إليها، وعند تسجيل الدخول إلى التطبيق لأول مرة فسوف يشترك المستخدم فى نسخة تجريبية لمدة أسبوعين.