علوم وتكنولوجيا

تكنولوجيا: صور.. معرض بالولايات المتحدة لسيارات الخيال العلمى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  افتتح متحف "بيترسن للسيارات" فى لوس أنجلوس معرضًا جديدًا لسيارات الخيال العلمى والذى يحمل اسم Hollywood Dream Machines: Vehicles of Science Fiction and Fantasy والذى يضم أكثر من 50 سيارة من جميع أنحاء تاريخ أفلام الخيال العلمى، جنبًا إلى جنب مع غيرها من التذكارات.

وبحسب موقع The Verge الأمريكى، قال المدير التنفيذى للمتحف Terry L. Karges، إن المعرض هو الأكبر فى المتحف منذ 25 عاما، ويتضمن المعرضة جولة عبر الواقع المختلفة باستخدام سماعة Microsoft Hololens للقيام بجولة داخل المعرض لمشاهدة تاريخ هذه السيارات.

تشمل المركبات التى شوهدت فى المعرض كلاسيكيات مثل Luke’s Landspeeder من Star Wars: A New Hope، وسيارة K.I.T.T. من نايت رايدر، وفورد رينجرز بألوان زاهية من "جيسكا بارك"

ولكن هناك أيضًا مركبات أقل شهرة فى المعرض، مثل AMT Piranha من U.NC.L. E، ولكزس Roadster من Minority Report، وسيارة الشرطة من Back to the Future 2

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سيارة Deckard’s sedan من فيلم Blade Runner (1982)
سيارة Deckard’s sedan من فيلم Blade Runner (1982)

 

سيارة Lexus LC 500 من فيلم Black Panther
سيارة Lexus LC 500 من فيلم Black Panther

 

سيارة The Alligator من فيلم Death Race
سيارة The Alligator من فيلم Death Race

 

سيارة بات مان
سيارة بات مان

 

سيارة جيسكا بارك
سيارة جيسكا بارك

 

موتوسيكل Skynet Moto من فيلم Terminator
موتوسيكل Skynet Moto من فيلم Terminator

 

موتوسيكل Tron
موتوسيكل Tron

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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