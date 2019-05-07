شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: صور.. معرض بالولايات المتحدة لسيارات الخيال العلمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتح متحف "بيترسن للسيارات" فى لوس أنجلوس معرضًا جديدًا لسيارات الخيال العلمى والذى يحمل اسم Hollywood Dream Machines: Vehicles of Science Fiction and Fantasy والذى يضم أكثر من 50 سيارة من جميع أنحاء تاريخ أفلام الخيال العلمى، جنبًا إلى جنب مع غيرها من التذكارات.

وبحسب موقع The Verge الأمريكى، قال المدير التنفيذى للمتحف Terry L. Karges، إن المعرض هو الأكبر فى المتحف منذ 25 عاما، ويتضمن المعرضة جولة عبر الواقع المختلفة باستخدام سماعة Microsoft Hololens للقيام بجولة داخل المعرض لمشاهدة تاريخ هذه السيارات.

تشمل المركبات التى شوهدت فى المعرض كلاسيكيات مثل Luke’s Landspeeder من Star Wars: A New Hope، وسيارة K.I.T.T. من نايت رايدر، وفورد رينجرز بألوان زاهية من "جيسكا بارك"

ولكن هناك أيضًا مركبات أقل شهرة فى المعرض، مثل AMT Piranha من U.NC.L. E، ولكزس Roadster من Minority Report، وسيارة الشرطة من Back to the Future 2

Advertisements







سيارة Deckard’s sedan من فيلم Blade Runner (1982)



سيارة Lexus LC 500 من فيلم Black Panther



سيارة The Alligator من فيلم Death Race



سيارة بات مان



سيارة جيسكا بارك



موتوسيكل Skynet Moto من فيلم Terminator