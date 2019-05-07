شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: توقعات بزيادة عدد الطائرات بدون طيار ثلاثة أضعاف بحلول 2039 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت إدارة الطيران الفيدرالية توقعاتها على مدار العقدين القادمين، والتى تتوقع ما سيأتى لعالم الطيران من الآن وحتى عام 2039.

وأظهرت هذه التوقعات أن سوق الطائرات التجارية بدون طيار ينمو بوتيرة أسرع من المتوقع، وقد يتضاعف ثلاث مرات من الآن وحتى 2023، فى حين أن سوق الطائرات بدون طيار غير التجارية يبدو أن تباطؤ.

يعطى التقرير رؤية واسعة لمجال الطيران، بما فى ذلك أسواق الطيران المحلية والدولية فى الولايات المتحدة، وحركة الشحن الجوى، وحركة المرور الفضائية، والطائرات بدون طيار.

ويقول التقرير إن أنظمة الطائرات بدون طيار قد شهدت نموًا صحيًا فى الولايات المتحدة وحول العالم فى السنوات الخمس الماضية، وتلاحظ أن هذا النمو قد تسبب فى بعض المشاكل، لأنه يشمل كل شيء من الطيارين الهواة إلى المنصات الاحترافية.

عندما يتعلق الأمر بالطائرات بدون طيار غير التجارية، تقول الوكالة أنه اعتبارا من 31 ديسمبر، تم تسجيل أكثر من 900000 مالك منذ أن فرضت التسجيل عبر الإنترنت للطائرات بدون طيار فى عام 2015، مع تقدير الإدارة أن هناك حوالى 1.25 مليون طائرة بدون طيار لاتزال قيد التسجيل، ويتوقع أيضًا أن يتباطأ السوق خلال السنوات الخمس المقبلة مع استقرار الأسعار

Advertisements

ويفحص التقرير أيضًا الاتجاهات عندما يتعلق الأمر بما يصفه بالطائرات بدون طيار ذات التركيز التجارى، والتى يجب تسجيل كل جهاز منها، بالنسبة لهذه الفئة، تصل وتيرة التسجيل الشهرى ما يقرب من 15000، أعلى بثلاثة أضعاف من السرعة التى سجل بها مالكو الطائرات غير النموذجيين طائرة خلال نفس الوقت من العام الماضى.

وتقول الإدارة أنه اعتبارًا من نهاية 2018 ، تم تسجيل أكثر من 27000 طائرة بدون طيار، وفى حين أن سوق الطائرات بدون طيار يبدو أنه يتباطأ، فإن سوق الطائرات التجارية يتسارع، وتتوقع إدارة الطيران الفيدرالية أن يستمر هذا النمو فى ذلك.

سوف يتجاوز معدل التسجيل 44 فى المئة عن أرقام العام الماضى، ويتوقع أنه بحلول عام 2023، سيكون حجم السوق قد تضاعف ثلاث مرات، مع ما يقدر بنحو 823000 طائرة بدون طيار فى ذلك الوقت.

ويشير التقرير إلى أن عدد الطائرات التجارية التى تطير بدون طيار فى وقت لاحق من هذا العام (أو أوائل العام المقبل) سيتجاوز تقديرات الإدارة الخاصة بعام 2022 من تقرير العام الماضى.