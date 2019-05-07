شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 7 نساء حوامل يقاضين شركة أمازون.. اعرف السبب والتفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عندما اكتشفت "بيفرلى روزاليس"الموظفة بشركة أمازون أنها حامل فى شهر أكتوبرالماضي، أدركت أنها ستواجه مشكلة كبيرة بعملها فى الشركة، إذ ستضطر الحصول على فترات استراحة أطول فى الحمام، وأثبت الوقت أن مخاوفها كانت حقيقية، إذ قالت أن رؤساءها أزعجوها بشأن مقدار الوقت الذى تقضيه فى الحمام، وكيف تباطأت وتيرة عملها خلال فترة حملها.

وبعد أسبوع تقريبًا من مهرجان "سايبر مانداى" فى شهر نوفمبر، - أكبر يوم للتسوق على الإطلاق - فصلت الشركة روزاليس، لتنهى بذلك فترة عمل دامت عامين فى منشأة سان بيرناردينو بكاليفورنيا، لذا قررت رفع دعوى قضائية ضد الشركة.

واستعرض موقع CNET سبع دعاوى قضائية ضد أمازون رفعتها النساء الحوامل اللاتي تم فصلهن خلال السنوات الثمانى الماضية، مدعين أن الشركة فشلت فى تلبية احتياجاتهن، وتضمنت الطلبات فترات راحة أطول فى الحمام وساعات متواصلة أقل للوقوف علي أقدامهم، وفقًا للدعاوى القضائية، لكن فى جميع الحالات تم فصل الأمهات الحوامل بعد إخبار المديرين، ولكن ستة من الحالات تمت تسويتها خارج المحكمة.

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