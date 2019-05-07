ياســـمين بدوي

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن مشروع تطوير التعليم المصري يسير إلى الامام بخطى ثابتة. وقال الوزير في تصريحات له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أن امتحانات أولى ثانوي ستتم بنظام الامتحانات الجديد وبنظام الاوبن بوك (الكتاب المفتوح). وأضاف الوزير قائلًا إن امتحانات الصف الأول الثانوي ستتم إلكترونيًا لطلاب المدارس الحكومية والخاصة حسب الجدول المعلن ، وفي لجان تم تجهيزها في المدارس الحكومية.

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كانت هذه تفاصيل خبر وزير التعليم: امتحانات أولى ثانوي إلكترونية بنظام أوبن بوك.. ومشروع التطوير مستمر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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