برامج تساعدك على تعلم الطبخ ووصفات الطعام الجديدة

تعلم الطبخ ووصفات الطعام الجديدة أصبح أمراً سهلاً وأكثر سهولة من الماضي بكثير، فالماضي كنت تحتاج إلى كتاب تقوم بقراءته أو سؤال جدتك أو أحد صديقاتك عن وصفات طعام جديدة ولكن الآن مع عصر التطبيقات والهواتف المحمولة أصبح الأمر أكثر سهولة.

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سنقدم لكم اليوم مجموعة من التطبيقات للهواتف المتحركة التي ستساعدكم على تعلم الطبخ والوصفات الجديدة بسهولة بالمكونات وحتى بصور خاصة بها وبالطبع يمكنك البحث داخل هذه التطبيقات عن الوصفات الجديدة بشكل مستمر .

برامج تعلم الطبخ ووصفات الطعام الجديدة :

مع الأسف معظم البرامج الجيدة الخاصة بهذا الأمر تكون غربية لذا ستجد أن معظم الوصفات الموجودة فيها ستكون غربية ولكن لا مانع من تجربتها بالإضافة أنك قد تجد طريقة أو أكثر شرقية لذا كل ما عليك فعله هو البحث والإختيار بعناية.

يوفر لك البرنامج اكثر من 350 ألف وصفة يقدمها مستخدمو البرنامج حول العالم كما يساعدك البرنامج في تخطيط لوجباتك القادمة وإنشاء قوائم للوجبات والأمور التي ستحتاجها لعمل هذه الوجبات بالإضافة إلى إرسال تنبيهات لك حول ما يجب شراءه من البقالة .

كما يقدم البرنامج فكرة جميلة وصديقة للبيئة عن طريق وصفات طعام جديدة تستخدم الباقي من الطعام في وصفتك السابقة، بالطبع يمكنك جمع الوصفات وحفظها في قوائم مفضلة ومن مواقع الويب المختلفة، ايضاً يمكنك حفظ الوجبة من صورة بإستخدام الكاميرا .

يمكنك تحميل البرنامج مجاناً لنظامي الأندرويد \ أي او اس .

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يقدم لك البرنامج كل ما تحتاجه لتجعل حياتك في المطبخ أفضل وأسهل، بداية من توصيات لوجبات مناسبة لك وعلى الأغلب ستعجبك بحسب ما يستنتج البرنامج وحتى يفيدك في أفضل الطرق لإستخدام الادوات اليدوية الموجودة في المطبخ ومقاطع فيديو لتعليم الوصفات الجديدة.

يحتوي البرنامج على أكثر من مليوني وصفة ويمكنك أيضاً أن تسجل نظامك الغذائي والأغذية المفضلة لك وترك البرنامج يستكشفها ويصنع أفضل وصفات منها أو حتى يرشح لك وصفات طعام تتناسب مع أغذيتك المفضلة.

يمكنك تحميل البرنامج مجاناً للأندرويد\ IOS .

يمكنك أن تفكر في هذا البرنامج كأنه شبكة تواصل إجتماعي أو Facebook ولكن فقط للطهاة والمهتمين بالمطبخ بشكل عام، حيث يضم اكثر من 30 مليون مستخدم مهتمين بالمطبخ على أتم إستعداد ليساعدوك على تعلم الطبخ والوصفات الجديدة وأخذك خطوة بخطوة في عملية إستكشاف عالم المطبخ الكبير.

يقدم البرنامج واجهة سهلة للغاية قريبة من الـ Facebook عن طريق نظام Feed خاص بك ومخصص لك يعرض الوصفات التي تهتم بها بشكل خاص وتصبح اكثر ذكاءاً مع كل وصفة وكل فترة إستخدام أكثر للبرنامج تجعله يعتاد عليك أكثر ويقدم لك وصفات أفضل من السابق.

يمكنك ايضاً أن تنشأ مجموعات لمشاركة الوصفات مع أصدقائك والعائلة لتتمكنوا من مشاركة الوصفات مع بعضكم البعض والإستفادة القصوى من تجربة دخول المطبخ .

يمكنك تحميل البرنامج بشكل مجاني للأندرويد \ IOS .