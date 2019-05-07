أفضل برامج تنظيف Registry الويندوز لتستخدمها في 2019

لماذا تحتاج إلى تنظيف Registry ؟ حسناً الإجابة على هذا السؤال بسيطة للغاية لأنك مع إستخدامك المستمر لجهاز الكومبيوتر خاصتك ولنسخة الويندوز خاصتك تبدأ البرامج بترك ترسباتها داخل النظام وداخل ملفات الـ registry لذا تصبح عملية تنظيف Registry ضرورية ولازمة لتحافظ على جهازك وكأنه جديد وذون نسخة ويندوز جديدة دوماً .

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بالطبع إن كنت ترغب في تنظيف الـ Registry بشكل يدوي ستجد أنك لن تستطيع فعلها وستبب ضرراً أكثر مما ستسبب نفع لأنك قد تقوم بمسح وإزالة ملفات هامة للنظام من دون أن تعرف لذا ظهرت الحاجة إلى برنامج لتنظيف الـ Registry وإزالة الأمور والملفات الغير مرغوب فيها مع الحفاظ على الملفات الأساسية للنظام بجودة جيدة وبدون أي خسائر .

قائمة برامج تنظيف Registry :

في هذه القائمة سنتحدث عن عدد من البرامج من وجهة نظرنا الشخصية هي الأفضل في المجال وتقدم المطلوب منها بكفاءة ودون اي ضرر واقع على الجهاز أو النظام بشكل عام، بالطبع لن تغنيك هذه البرامج عن إعادة تثبيت كاملة للنظام خاصتك ولكن إن كنت تشعر بأن النظام بطيء بعض الشيء ولا يعمل بالشكل المطلوب منه ربما يكون من الجيد أن تقوم بتنظيف الـ regsitry قبل أن تبدأ في عملية تثبيت نسخة ويندوز جديدة .

ربما توقع الكثيرون هذا البرنامج أليس كذلك ؟

هذا البرنامج واحد من أشهر برامج المنظفات الموجودة للويندوز على الإطلاق وهو موجود منذ فترة طويلة للغاية لذا يجب أن يكون مر عليك في وقت من الاوقات أو تعرضت له او حتى ربما تكون قمت بتجربته في وقت من الأوقات.

يقوم هذا البرنامج بتنظيف كل ما يمكن تنظيفه على جهاز الكومبيوتر الخاص بك بدايةً من ملفات الـ Cookies والملفات المؤقتة لتصفح الإنترنت التي لا يحتاجها الويندوز نهائياً وإنتهاءً بملفات الـ Registry والملفات المتبقية بعد إزالة نظام تشغيل او برنامج معين.

البرنامج بشكل عام مجاني ولكن يوجد له نسخة مدفوعة الثمن تقدم مميزات إضافية عليه مثل الحماية من الفايروسات والتحديثات الآلية المستمرة ولكن النسخة المجانية تقوم بالمطلوب منها وأكثر فيما يتعلق بتنظيف Registry .

يمكنكم تحميل البرنامج من هنا .

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يأتي هذا البرنامج في المكان الثاني على قائمتنا وهو أفضل إختيار لمن يبحثون عن برنامج مجاني بالكامل ليقوم بتنظيف الـ Registry عنهم.

لا تظن لأن البرنامج مجاني فإنه سيأتي بدون مميزات بل إن هذا البرنامج يأتي بمجموعة كبيرة من المميزات تجعله لا يفرق نهائياً عن البرامج المدفوعة بل يتفوق عليها في سهولة الإستخدام والإعتمادية العالية للبرنامج، كل ما عليك فعله لتشغيل البرنامج هو أن تقوم بتثبيته ومن ثم تشغيله والضغط على كلمة Start Scan والإنتظار حتى تظهر لك كل المشاكل وكل الملفات التي تم تنظيفها من الـ Registry .

يمكنك أيضاً أن تجعل البرنامج يقوم بعملية المسح بشكل تلقائي ويبحث عن الملفات ويفحصها بشكل مستمر تلقائي في أي وقت دون الحاجة إلى تدخل منك، ليس هذا فقط بل إن البرنامج يحتفظ بنسخة إحتياطية من الملفات إذا كنت ترغب في العودة إليها لأي سبب .

يمكنك تحميل البرنامج مجاناً من هنا .

يأتي هذا البرنامج مع مجموعة إضافية من المميزات الأخرى التي تجعله إختياراً يجب أن تفكر فيه، فبدلاً من أن يقوم بتنظيف registry فقط فإنه يقوم بعمل مسح شامل لجهاز الكومبيوتر ويقوم بتنظيفه وإزالة كل البرامج والآثار الضارة للبرامج السابقة من الجهاز حتى أنه يتسطيع تنظيف الـ Ram الخاصة بك من الملفات الضارة ليصبح أداءها أفضل .

يمكنك أيضاً أن تأخذ نسخة إحتياطية من ملفات Registry حتى تتمكن من الحفاظ عليها دون اي ضرر أو مشاكل ويمكنك العودة إليها في أي وقت.

يمكنك تحميل البرنامج مجاناً من هنا.