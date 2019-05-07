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كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| فورد تصنع عربة تسوق لا يمكن للأطفال تحطيمها
متابعة-سنيار: اقترضت شركة فورد لصناعة السيارات تقنية مضادة للتصادم من سياراتها لبناء عربة سوبر ماركت لا يمكن للأطفال تحطيمها.
تم تصميم عربة الفرملة الذاتية للتوقف تلقائيًا قبل إصابة أي شخص أو رف أو أي عقبة أخرى، وذلك بفضل نظام Self-Braking Trolley، حيث يقوم المستشعر باكتشاف أي أشياء أو أشخاص أمام العربة ويوقفها.
تعتمد عربة الفرملة الذاتية على نظام تجنب الاصطدام الذي تقدمه فورد في سياراتها، والذي يُطلق عليه اسم Assist Pre-Collision Assist، وهو يقوم باكتشاف المشاة وراكبي الدراجات والمركبات الأخرى في مسار السيارة، ويكبح تلقائيا إذا لم يستجب السائق للتحذيرات.
إنه نظام أكثر تعقيدًا مما هو مطلوب للعربة، ويستخدم كاميرا أمامية مدمجة مع رادار للكشف.
وقال أنتوني إريسون، مدير التسويق في فورد: “لقد اعتقدنا أن إظهار كيف يمكن تطبيق تفكير مماثل على عربة التسوق سيكون وسيلة رائعة لتسليط الضوء على ما يمكن أن يكون تكنولوجيا مفيدة حقاً للسائقين”.
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