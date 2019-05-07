كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| طائرة بدون طيار مقاومة للماء يمكنها الطيران والطفو والسباحة أثناء التقاط لقطات 4K متابعة-سنيار: كشفت شركة ناشئة مقرها في شنتشن تسمى SwellPro عن طائرة بدون طيار مصممة خصيصًا للعمل في البيئة البحرية القاسية. SwellPro SPRY هي طائرة بدون طيار رياضية مقاومة للماء يمكنها الطيران في الهواء والطفو في الماء وتتبع الموضوع بشكل مستقل أثناء التقاط لقطات مذهلة بدقة 4K. تأتي الطائرة SPRY بدون طيار المصممة خصيصًا لهذا الغرض بمحركات مطلية خصيصًا ومواد مقاومة للتآكل لجعلها تهبط وتقلع من الماء بسهولة. Advertisements الطائرة مجهزة أيضًا بمجموعة من خافضات حرارة الألومنيوم التي تساعد على تبديد الحرارة خارج الإطار المغلق. تفتخر الطائرة بدون طيار أيضًا بأول جهاز تحكم عن بعد مقاوم للماء في العالم، وهي قادرة على تسجيل فيديو مذهل بدقة 4K بمعدل 30 إطارًا في الثانية وبمعدل بت أقصى 64 ميجابت في الثانية، أو التقاط صور واضحة بدقة 12 ميجابكسل، في حين أن محركات الدفع العالي و ESCs عالية الطاقة يمكن أن تساعد الطائرة بدون طيار في الوصول إلى سرعة قصوى تصل إلى 70 كم / ساعة ( 43.5mph).

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