شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هكذا يمكنك التخلص من إدمانك هاتفك الذكى فى رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع بداية شهر رمضان الكريم، يميل المستخدمون إلى قضاء المزيد من الوقت فى تصفح الإنترنت، خاصة على شبكات التواصل الاجتماعى أو استخدام هواتفهم بشكل عام، إذ كشفت العديد من الدراسات عن إقبال المستخدمين على وسائل التكنولوجيا المختلفة خلال هذه الفترة، وفيما يلى نعرض كيف يمكن للمستخدمين الابتعاد عن التكنولوجيا خلال شهر رمضان كما يلى:

- الاستفادة من ميزة Screen Time

تعد ميزة Screen Time واحدة من الميزات الجديدة بهواتف أيفون والتى تهدف لمساعدة المستخدمين على التخلص من إدمان هواتفهم، حيث تتيح لهم مراقبة استخدامه للأيفون والآيباد والوقت الذى يقضيه فى استخدام كل تطبيق، إضافة إلى إمكانية تحديد وقت معين لكل تطبيق وأيضاً خيارات مختلفة للرقابة الأبوية على الأطفال أثناء استخدامهم للأجهزة، وهو ما يعنى أن المستخدم يمكن أن يحدد وقت اقل لاستخدام هاتفه الأيفون خلال رمضان، وكذلك الحال بالنسبة لهواتف أندرويد، إذ توجد مئات التطبيقات التى توفر مميزات شبيهة.

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- مميزات يوتيوب

أما منصة يوتيوب فهى وجهة مهمة للكثير من المستخدمين خلال رمضان، لكن شركة جوجل طرحت خلال العام الماضى بميزة تتيح تنبيه المستخدم عند الإطالة فى مشاهدة فيديو معين، إذ يمكن عرض تنبيه كل ربع ساعة حتى كل 60 دقيقة، ويمكن تخصيص هذه الميزة بكل سهولة ويسر، وهو الأمر الذى تيح تنبيه المستخدمين عند الإطالة فى مشاهدة فيديوهات خلال نهار رمضان.

- تعطيل فيس بوك وتويتر

تتيح منصات فيس بوك وتويتر ميزة التعطيل المؤقت للحسابات، مما يتيح للمستخدمين الابتعاد عن شبكات التواصل الاجتماعى بشكل مؤقت خلال شهر رمضان الكريم، ويمكن الإبقاء على تطبيق ماسنجر قيد العمل حتى يتمكن المستخدم من الدردشة مع الأصدقاء.