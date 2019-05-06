انت الان تتابع تفاصيل خبر رمضان فرصة للإقلاع عن التدخين والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الاثنين 6 مايو 2019 11:22 مساءً - يعد شهر رمضان فرصة كبيرة للتغلب على كثير من العادات والطباع السيئة، ومنها الإقلاع عن التدخين.

فالمدخن لا تفارق السيجارة أصابعه السَّنة كلها، في حين يقدِّم رمضان فرصة ذهبية، من خلال ساعات الصوم الطوال، ويكون المدخن مضطراً إلى ترك التدخين ساعاتٍ تقارب 15 ساعة في معظم البلدان، لذا فهذا الشهر هو الوقت المثالي.

لكن إن نوى المدخن ترك التدخين في رمضان، فعليه بالتخفيف التدريجي، ومن ثم الإقلاع كلياً عن التدخين، لتفادي الأضرار الجانبية الناتجة عن نقصان النيكوتين بالجسم كـ"صعوبة التركيز، والدوخة، والعصبية، والصداع".

ولكن كل هذه الأعراض تتلاشى تدريجياً مع مرور الوقت.

ويمكن الاستعانة ببعض الأدوية الأمينة المتوافرة في الصيدليات كالعلكة وغيرها والتي أثبتت كفاءتها.

وهناك بعض النصائح التي تساعد تارك التدخين على تعدي الفترة الحرجة بعد الإقلاع مباشرةً:

Advertisements

- منع توافر السجائر في البيت أو المكتب أو السيارة.

- ملء وقت الفراغ، وإيجاد مصدر إلهاء يمنع الإمساك بالسيجارة معه، كغسل السيارة مثلاً.

- عدم مجالسة المدخنين قدر الإمكان.

- تغيير العادات التي تذكِّر بالتدخين كاحتساء القهوة صباحاً.

- اتباع روتين جديد في الحياة مغاير للسابق.

- ممارسة رياضة معينة، ومصاحبة أصدقاء غير مدخنين.