شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مستخدمو فيس بوك يشكون إعادة التصميم الجديدة للتطبيق ويصفونها بالقبيحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت فيس بوك عن إعادة تصميم جديدة لتطبيقه على ios وأندرويد فى مؤتمر F8 Developer ، والذى يعد الأكبر من نوعه، وبدأ فيس بوك فى طرح "FB5" - وهو تصميم جديد يزعم أنه أبسط وأسرع، إلا أنه لم ينال استحسان المستخدمين.

وقال أحد المستخدمين: "هل يظن أحد أن تصميم فيس بوك يتضمن القليل من الغرابة؟"، وأضاف آخر: "ماذا حدث لفيس بوك الخاص بي؟" أنا لا أحب التصميم الجديد، يرجى تغييره مرة أخرى"، ووصف آخرون التحديث بأنه "قبيح" ، حتى أن أحدهم ذهب إلى حد وصفه بالبشع.

ووفقا لموقع "ميرور" البريطانى، يركز التصميم الجديد على المجموعات، كجزء من جهود فيس بوك للتركيز على المجتمعات.

فى الجزء العلوى من التطبيق ، يمكنك الآن العثور على شريط من الأدوات المصغرة، بما فى ذلك موجز الأخبار والأشخاص الذين قد تعرفهم والمجموعات ومقاطع الفيديو والإشعارات.

بالضغط على أداة المجموعات، سيتم نقلك إلى علامة تبويب جديدة، حيث يمكنك رؤية مجموعاتك، واستكشاف اقتراحات أخرى.

Advertisements

وأوضح فيس بوك: "تعرض علامة التبويب الآن خلاصة مخصصة للنشاط فى جميع مجموعاتك، وأداة الاكتشاف الجديدة مع التوصيات المحسّنة تتيح لك العثور بسرعة على المجموعات التى قد تهتم بها."

وعلى الرغم من أن التغييرات ليست جذرية للغاية، إلا أن العديد من المستخدمين توجهوا إلى تويتر لتقديم شكوى بشأن إعادة التصميم.