"انخفاض 6 درجات".. تعرف على تفاصيل طقس ثاني أيام رمضان (بيان بالدرجات)

(مصراوي):

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، الثلاثاء "ثاني أيام رمضان"، انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة، ليسود طقس لطيف على السواحل الشمالية معتدل على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، وإن ظل شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا على كافة الأنحاء.

كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على شرق وجنوب البلاد، تكون مثيرة للرمال والأتربة هناك، وتنشط على البحر الأحمر وخليج السويس، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون...