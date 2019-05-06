Oppo F11 هل يتفوق على الأجهزة في فئته السعرية ام هناك الأفضل ؟...

Oppo F11 هاتف جديد من شركة Oppo. اصدرته الشركة في وقت قريب من هذا العام. و هو هاتف منافس بشكل كبير. من ناحية المواصفات او المميزات. و لكن هل هو افضل ما في فئته السعرية؟ هذا ما سنقوم بإستنتاجه من هذا الموضوع. حيث انه في هذا الموضوع سيتم مناقشة الجهاز و هل سيؤدي المطلوب منه ام لا مقابل السعر الخاص بالهاتف. و هل يتفوق عليه اجهزة اخرى في نفس الفئة ام لا. علماً بأن سعر الهاتف حوالي 5500 جنيه مصري و المنافس القريب له هو هاتف Honor play بسعر 5300 جنيه مصري

ما يقدمه Oppo F11

الأداء

التصميم

الكاميرا

البطارية

اداء Oppo F11

يأتي الهاتف بمعالج Mediatek Helio P70. و هو معالج ثماني النواة. حيث يأتي بأربعة انوية من نوع Cortex-A73 بسرعة 2.1GHz. و اربع انوية من نوع Cortex-A53 بسرعة 2.0GHz. سرعة المعالج عالية مما يجعله قادراً على تنفيذ عمليات عديدة بسرعة عالية. بسبب سرعة الأنوية العالية يمكن للمعالج القيام بعمليات عديدة بسرعة عالية. بالإضافة الى كون المعالج يأتي بدقة تصنيع 12 نانو متر. مما يعطي اداء عال بعض الشئ مع توفير عال للبطارية. مقارنة بأقرب الأجهزة لسعره و هو جهاز Honor play. الذي يأتي بمعالج Kirin 970 ثماني النواة. الفارق بين الجهازين هو ان معالج Honor play معالج رائد و يعطي اداء اعلى من الموجود بجهاز Oppo F11. لكن ذلك لا يعني ان الجهاز ادائه سئ. اداء F11 جيد جداً بالمقارنة بسعره

في ناحية اخرى فإن اداء الألعاب في الجهاز عال جداً. ذلك بفضل معالج الرسوميات Mali-G72. نفس المعالج الموجود بجهاز Honor play ايضاً. سيساعدك معالج الرسوميات مع المعالج الأساسي على تقديم افضل اداء ممكن. مع وجود ذاكرة وصول عشوائي تساوي 6GB. مما يساعدك على لعب اقوى الألعاب بدون مشاكل.

تصميم Oppo F11

تصميم الهاتف مميز للغاية. حيث ان الهاتف يأتي بشاشة شبه كاملة في الأمام بدون حواف كبيرة. و بحث عن التماثل في الشكل. من الأمام تجد الشاشة قليلة الحواف. حيث انها تأخد 85.3% من مساحة الشاشة الرئيسية. في الأعلى تجد الكاميرا الأمامية في قطع الشاشة على شكل قطرة الماء Tear drop notch. و فوقها توجد سماعة المكالمات. في اسفل الشاشة توجد حافة سفلية. في الخلف تتواجد الكاميرا الثنائية. و اسفلها حساس البصمة. بالمقابل فإن الهاتف المنافس له جهاز Honor play يأتي تصميمه من الأمام بقطع في الشاشة Notch كبيرة بعض الشئ. و من الخلف الكاميرات تتواجد في جانب الجهاز و ليست بالمنتصف. فهاتف F11 بأتي بتصميم افضل و لكن هاتف Honor play يأتي بهيكل من المعدن على عكس F11 الذي يأتي بتصميم من البلاستيك.

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الكاميرات

الهاتف يأتي بكاميرا خلفية مزدوجة الاولى بدقة 48MP و فتحة عدسة f/1.8. مع كاميرا ثانوية بدقة 5MP و فتحة عدسة f/2.4 خاصة بعزل الخلفية لإلتقاط الصور في وضع Portrait. اما الكاميرا الأمامية فهي كاميرا امامية وحيدة بدقة 16MP. و فتحة عدسة f/2.0. الكاميرا من المواصفات على الورق ستعطيك صور ممتازة في الإضائة القوية. و مقبولة في الإضائة الضعيفة. بينما تعطيك الكاميرا الخلفية الأساسية صور عالية الجودة و الدقة. بفضل المستشعر بدقة 48MP. ستحصل على صور عالية التفاصيل و الوضوح. حيث ان الكاميرا ستحتوي على تفاصيل عالية لا تلتقطها كل الكاميرات.

في المقارنة مع الهاتف المنافس له فإن Honor Play يأتي بكاميرا خلفية مزدوجة. الأساسية بدقة 16MP و فتحة عدسة f/2.2. و الثانوية بدقة 2MP و فتحة عدسة f/2.4. اما الكاميرا الأمامية فهي بدقة 16MP. و فتحة عدسة f/2.0. فالكاميرا هنا لن تعطي الأداء المطلوب منها في الإضائة الضعيفة. نظراً لفتحة العدسة الضيقة. و التي لن تسمح بمرور الضوء بشكل كبير. مما يجعل كاميرات F11 افضل من الناحية الخلفية. اما الكاميرات الأمامية فمتشابهة بشكل كبير و بنفس المواصفات

البطارية

يأتي F11 ببطارية بسعة 4000mah. تدعم تقنية الشحن السريع VOOC 3.0 اي انه يتم شحنها بقدرة 20 وات مما يجعل شحن الهاتف سريع للغاية. اما المنافس له فهو Honor play يأتي ببطارية بسعة 3750mah. تدعم الشحن السريع بقدرة 18 وات. فبطارية F11 ذات سعة اعلى و قدرة شحن اسرع من Honor play. و هذا ما يجعل F11 افضل في البطارية بكثير

الخلاصة

نقاط تفوق Oppo F11

الكاميرات الخلفية

البطارية

شكل التصميم

نقاط تفوق Honor play