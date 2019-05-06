تكنولوجيا: تقرير يؤكد خطط ابل لإطلاق Mac Pro بتصميم جديد في مؤتمر WWDC

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة ابل لعقد مؤتمر المطوريين WWDC خلال شهر يونيو من هذا العام، حيث أكد تقرير جديد على أن ابل ستقدم Mac Pro بتصميم جديد خلال فعاليات المؤتمر.
ترقب الكثير من المستخدمين إعادة تصميم جهاز Mac Pro، واليوم كشف تقرير جديد عن خطط ابل لإطلاق Mac Pro بتصميم جديد في فعاليات مؤتمر المطوريين القادمة، حيث إستغرقت ابل عامين تقريباً لتطوير هذا الإصدار.
وقد أشار تقرير بلومبرغ إلى أن مؤتمر ابل للمطوريين يتجه غالباً للتركيز على تحديث البرمجيات، إلا أن هذا العام تقدم ابل الإصدار الجديد من Mac Pro لدعم المطوريين.
وفي تسريبات أخرى أشير إلى أن ابل ستطلق من جديد خط إنتاجها من الشاشات خلال فعاليات مؤتمر المطوريين، على أن تدعم الشاشة تقنية HDR، كما أشير إلى أن الشاشة تأتي بحجم 31.6 إنش ودقة عرض 6K، كما تستخدم تقنية إضاءة mini-LED في الجهة الخلفية، التي تتفوق على تقنية OLED.
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