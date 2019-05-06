تسريب سعر ومواصفات الهاتف Huawei P Smart Z من قبل متجر أمازون إيطاليا

فاطمة أيت طالب - دبي - رأينا تسريبًا للهاتف Huawei P Smart Z في الأسبوع الماضي، والآن تم رصد هذا الهاتف لفترة وجيزة على متجر أمازون في إيطاليا مع مواصفاته التقنية وسعره الرسمي.

وعندما يتعلق الأمر بالسعر، فقد كشف لنا متجر أمازون إيطاليا بأن الهاتف Huawei P Smart Z سيكلف 279 يورو، على الأقل في إيطاليا، ونحن نعتقد بأن هذا هو السعر الذي سيتم به بيع الهاتف Huawei P Smart Z في جميع أنحاء أوروبا. وجدير بالذكر أن الشائعات السابقة كانت قد إقترحت قدوم الهاتف Huawei P Smart Z بسعر 210 يورو، ولكن يبدو أن هذا ليس هو الحال.

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وعندما يتعلق الأمر بالمواصفات التقنية، فالهاتف Huawei P Smart Z سيصل مع مواصفات تقنية تشمل شاشة بقطر 6.59 إنش وبدقة +FullHD، وذاكرة عشوائية بحجم 4GB، وذاكرة داخلية بحجم 64GB، فضلا عن معالج ثماني النوى من فئة HiSilicon Kirin 710، وبطارية بسعة 4000mAh. ومن ناحية أخرى، فقد تردد كذلك أن الهاتف Huawei P Smart Z سيضم كاميرتين في الخلف بدقة 16 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 2 ميغابكسل للكاميرا الثانية المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق مع العلم بأن الكاميرا الأولى ستضم عدسة بفتحة 1.8، في حين ستضم الكاميرا الثانية عدسة بفتحة 2.4. وبغض النظر عن الكاميرات، فهذا الهاتف سيضم كذلك كما هو واضح في الصور مستشعر بصمات الأصابع في الواجهة الخلفية.

ومن المفروض أن يكون الهاتف Huawei P Smart Z الجديد متوفرًا بثلاثة ألوان مختلفة على الأقل تشمل الأسود والأزرق والأخضر. للآسف، المعلومات المتعلقة بموعد الإعلان الرسمي عن هذا الهاتف لا تزال غير متوفرة لدينا في الوقت الراهن.