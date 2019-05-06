علوم وتكنولوجيا

تكنولوجيا: حصاد التكنولوجيا.. غرامة فى طريقها لأبل وانتقادات جديدة لفيس بوك

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/7
  • 2/7
  • 3/7
  • 4/7
  • 5/7
  • 6/7
  • 7/7

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: حصاد التكنولوجيا.. غرامة فى طريقها لأبل وانتقادات جديدة لفيس بوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع بداية شهر رمضان الكريم، كان هناك العديد من الأخبار التكنولوجية المميزة التى اهتم بها العالم، والتى تناولت العديد من القضايا، وبعضها كان متعلق بالتحديثات والمزايا الجديدة التى تم إطلاقها على منصات التواصل الاجتماعى المتنوعة، والبعض الآخر متعلق بالقضايا الكبرى مثل الخصوصية، وإذا لم تتمكن من متابعة ما حدث أول بأول، ففيما يلى نرصد لك أبرز ما جاء على مدار اليوم.

أبل معرضة لدفع غرامة 26.6 مليار دولار.. اعرف السبب

432521adaf.jpg

 

علماء: العواصف الترابية قد تكون سبب اختفاء الماء على سطح المريخ

 

7cbf8aa8f9.jpg

انتقادت لاذعة لفيس بوك لتخاذله عن حذف حسابات المتعصبين المعادين للمسيحية

Advertisements
c9e4a28e36.jpg

 

شاهد صورة مجمعة لـ 7500 صورة التقطها تلسكوب هابل خلال 16 عاما

 

c905a83e4c.jpg

فيس بوك ينشئ "غرفة عمليات" لمحاربة التدخل فى انتخابات الاتحاد الأوروبى

89cce848d0.jpg

 

بعد الكويكبات.. ناسا تحذر من مذنبات خطيرة مكونة من الجليد والغاز

 

41743a8b7c.jpg

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: حصاد التكنولوجيا.. غرامة فى طريقها لأبل وانتقادات جديدة لفيس بوك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا