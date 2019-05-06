تكنولوجيا: حصاد التكنولوجيا.. غرامة فى طريقها لأبل وانتقادات جديدة لفيس بوك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع بداية شهر رمضان الكريم، كان هناك العديد من الأخبار التكنولوجية المميزة التى اهتم بها العالم، والتى تناولت العديد من القضايا، وبعضها كان متعلق بالتحديثات والمزايا الجديدة التى تم إطلاقها على منصات التواصل الاجتماعى المتنوعة، والبعض الآخر متعلق بالقضايا الكبرى مثل الخصوصية، وإذا لم تتمكن من متابعة ما حدث أول بأول، ففيما يلى نرصد لك أبرز ما جاء على مدار اليوم. أبل معرضة لدفع غرامة 26.6 مليار دولار.. اعرف السبب علماء: العواصف الترابية قد تكون سبب اختفاء الماء على سطح المريخ انتقادت لاذعة لفيس بوك لتخاذله عن حذف حسابات المتعصبين المعادين للمسيحية Advertisements شاهد صورة مجمعة لـ 7500 صورة التقطها تلسكوب هابل خلال 16 عاما فيس بوك ينشئ "غرفة عمليات" لمحاربة التدخل فى انتخابات الاتحاد الأوروبى بعد الكويكبات.. ناسا تحذر من مذنبات خطيرة مكونة من الجليد والغاز

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