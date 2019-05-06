تكنولوجيا: أحدث التسريبات تشير إلى شاحن بقدرة شحن أعلى من 25W لهاتف Galaxy Note10

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت تسريبات جديدة حول إصدار العملاق الكوري القادم Galaxy Note10، أن الهاتف يأتي بتقنية شحن فائقة السرعة تتخطى قدرة شاحن 25W.

مزيد من التسريبات التي نشرت اليوم حول هاتف سامسونج Galaxy Note10 حيث جاءت تسريبات جديدة لتؤكد على تقنية شحن فائقة السرعة في الهاتف تتخطى قدرة شاحن 25W.

ولقد قدمت سامسونج خلال الفترة الماضية كلا من هاتفي Galaxy S10 5G وGalaxy A70 مع شاحن بقدرة 25W، إلا أن التسريبات الجديدة تؤكد على ترقية جديدة لتقنية الشحن تأتي مع إصدار سامسونج المميز من سلسلة Note.

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من جانب أخر مازالت الكثير من التفاصيل حول تقنية الشحن القادمة مع هواتف Galaxy Note10 غير واضحة حتى الآن، إلا أن بعض التوقعات تشير إلى ترقية جديدة في البطارية أيضاً، حيث اشير إلى أن هاتف Note10 Pro سينطلق ببطارية 4500 mAh، مع شاحن يصل إلى قدرة 50W.

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