تكنولوجيا: Blade A7 أحدث الهواتف منخفضة التكلفة من ZTE بسعر يبدأ من 90 دولار فقط

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت ZTE عن أحدث إصدار من هواتفها منخفصة التكلفة Blade A7 الذي يضم رقاقة معالج Helio P60 ويتوفر للحجز المسبق الآن بسعر يبدأ من 90 دولار.

يتميز هاتف Blade A7 بشاشة LCD تأتي بحجم 6.1 إنش وتضم نتوء للكاميرة الأمامية، كما يأتي الهاتف بذاكرة عشوائية 2 جيجا بايت رام، مع سعة تخزين 32 جيجا بايت، أو نموذج أخر مميز بذاكرة عشوائية 3 جيجا بايت رام، مع سعة تخزين 64 جيجا بايت.

وتأتي الكاميرة الأمامية بدقة 5 ميجا بيكسل حيث تدعم تقنية التعرف على الوجه مع بعض مميزات الذكاء الإصطناعي، التي توجد أيضاً في الكاميرة الخلفية، حيث يدعم ميزة تحديد المشهد وتعزيز الألوان، أيضاً تتميز الكاميرة الأمامية بفتحة عدسات f/2.0 وتأتي بفلاش LED أيضاً.

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أيضاً يأتي هاتف Blade A7 بنظام تشغيل Android 9 مع واجهة MiFavor 9.0، ومن المقرر أن يتوفر Blade A7 باللون الأزرق، بينما يأتي النموذج المميز بذاكرة عشوائية 3 جيجا بايت رام وسعة تخزين 64 جيجا بايت باللون الأسود وبسعر أقل من 100 دولار، على أن ينطلق للبيع بدءاً من 17 من مايو.

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