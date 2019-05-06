مايكروسوفت تريد أن تتأكد من أنك متخفي بالفعل في وضع التصفح الخفي

فاطمة أيت طالب - دبي - مع وضع التصفح الخفي في المتصفح Google Chrome، تتمثل الفكرة من وراء ذلك في أنه سيكون بإمكانك تصفح الويب بخصوصية نسبية حيث لن تظهر المواقع التي تزورها في المتصفح Google Chrome الرئيسي. لقد رأينا كيف لا يكون وضع التصفح الخفي سريًا كما تظن في بعض الأحيان، ولكن يبدو أن مايكروسوفت تأمل في إصلاح ذلك.

نظرًا لأن مايكروسوفت تستثمر الآن في Chromium من خلال المتصفح Microsoft Edge الجديد، فإن الشركة تعمل على ضمان حماية خصوصيتك. يتم ذلك عن طريق التأكد من أن كل ما تكتبه أثناء التصفح في وضع التصفح الخفي سيظل خاصًا تمامًا. وبالنسبة لأولئك الذين يتساءلون عن المشكلة، فهناك ميزة للتنبؤ بالكتابة في نظام Windows 10، مما يعني أنه في بعض الحالات، يتم تمرير الأشياء التي تكتبها عبر خدمة التنبؤ.

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هذا يعني أنه حتى في وضع التصفح الخفي، لا تزال هناك آثار لما تقوم به، ولكن مايكروسوفت تأمل في تغيير ذلك. لا يزال يجري العمل على ذلك، لذلك لا تتوقع رؤية هذه التغييرات في المستقبل القريب، ولكن من الجيد أن نرى مايكروسوفت تعمل على ذلك. كما قلنا، فقد قامت شركة مايكروسوفت بالإستثمار نوعًا ما في محرك الويب Chromium، لذا حتى إذا لم تكن تخطط لإستخدام المتصفح Microsoft Edge الذي يستند على محرك الويب Chromium، فلا يزال من الممكن تطبيق تلك التغييرات على المتصفح Google Chrome.