جوجل تعتزم إختبار وضع روابط التسوق أسفل الفيديوهات على اليوتيوب

فاطمة أيت طالب - دبي - بدأت Google كشركة توفر للمستخدمين طريقة للبحث على الويب. هل أنت بحاجة الى إيجاد هدية عيد الميلاد؟ هل أنت بحاجة لشراء حاسوب جديد؟ في كل مرة ستوفر لك Google روابط لمواقع الويب التي تقدم مثل هذه الخدمات. في الوقت الراهن، يبدو أن شركة Google تبحث عن طرق لكسب هذه الأموال لنفسها.

وفقا لتقرير جديد صدر مؤخرًا من موقع The Information، فقد قيل أن شركة جوجل تختبر وضع روابط التسوق تحت فيديوهات اليوتيوب. على سبيل المثال، إذا كنت تشاهد مراجعة لهاتف ذكي على اليوتيوب، فإن رابط التسوق أسفل الفيديو سينقلك إلى Google Express حيث ستتمكن من شرائه بنفسك.

نظرًا إلى أن شركة جوجل تختبر إعلانات التسوق داخل محرك البحث عن الصور الخاص بها، فليس من المستغرب أن تتطلع الآن لجلب مثل هذه الإعلانات إلى اليوتيوب. مع تسجيل المزيد من التجار ليكونوا جزءًا من Google Express، فقد يتطور هذا العدد قريبًا ليصبح كبيرًا بما يكفي لتكون جوجل قادرة على منافسة أمثال أمازون.

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في الوقت الراهن، يشارك منشئو المحتوى على اليوتيوب روابط تؤدي إلى متجر أمازون في أوصاف الفيديوهات الخاصة بهم حيث سيحصلون على عمولة مقابل كل مبيعة. ومن غير الواضح ما إذا كان منشئوا المحتوى على اليوتيوب سيحصلون على عمولة مقابل كل عملية بيع تتم من خلال روابط التسوق هذه التي سيتم تضمينها في فيديوهات اليوتيوب، أو ما إذا كانت شركة جوجل تأمل في الإحتفاظ بجميع العائدات لنفسها.