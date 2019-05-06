نظام Android Q سيقوم تلقائيًا بالتحويل بين الوضع الليلي والوضع العادي

فاطمة أيت طالب - دبي - وفقا للتقارير، فإن نظام Android Q الجديد من شركة جوجل سيعرض أخيرًا الوضع الليلي Dark Mode على مستوى نظام التشغيل بأكمله. الآن، وفقا لتقرير جديد صدر مؤخرًا من موقع Android Police، فيبدو أنه تم تفعيل هذه الميزة في النسخة التجريبية الأحدث من نظام Android Q والتي ستمكن المستخدمون الآن من تحديد موعد التفعيل والتعطيل التلقائي للوضع الليلي.

ما يعنيه هذا هو أنه إذا كنت تفضل تشغيل الوضع الليلي في زمن محدد وتعطيله في وقت معين، فبإمكانك الآن جدولة ذلك. على سبيل المثال، إذا كنت تميل إلى إستخدام الوضع الليلي في الليل، فبإمكانك ضبطه ليتم تشغيله تلقائيًا في الليل، وتعطيله في الصباح عندما تستيقظ.

يجب أن نشير إلى أنه بناءً على ما يمكننا رؤيته، فلا يمكنك في الواقع ضبط الوقت الذي يتم فيه تشغيل أو إيقاف الوضع الليلي. بدلاً من ذلك، يبدو أن هذه الميزة ستستند على شروق الشمس وغروبها. نريد أيضًا أن نشير إلى أن هذه الميزة ليست جديدة بحد ذاتها، فقد تم إكتشافها مسبقًا في إصدار سابق من نظام Android Q، ولكن يبدو أنه لم يتم تفعيلها حتى الآن.

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يبدو أيضًا أنه يمكن تشغيل الوضع الليلي تلقائيًا في وقت مبكر عن المحدد إذا إكتشف نظام التشغيل أن مستوى البطارية منخفض. وأقرت شركة جوجل من قبل أن الوضع الليلي يساعد في إطالة عمر البطارية، لذلك من الجيد ان يتم تنفيذ هذه الميزة على هذا النحو.