شكاوي تؤكد أن الجهاز اللوحي Galaxy Tab S5e يعاني من مشكلة ذات صلة بـ WiFi

فاطمة أيت طالب - دبي - تم الإعلان رسميًا عن الجهاز اللوحي Galaxy Tab S5e في منتصف شهر فبراير الماضي، وقد وصل للتو إلى بعض الأسواق الكبرى مثل الولايات المتحدة الأمريكية. ولكن بمجرد أن وصل إلى أيدي المزيد من المستخدمين، إتضح للبعض أنه يعاني من بعض المشاكل مع شبكات WiFi.

ووفقا لتقرير صدر مؤخرًا من موقع SamMobile، فيبدو أن الجهاز اللوحي Galaxy Tab S5e يفقد إتصاله بشبكة WiFi عندما يتم إمساك وتغطية الزاوية السفلية اليسرى من الجهاز. وعلى ما يبدو، هذه المشكلة غير متعلقة بالبرمجيات، وإنما تتعلق بالعتاد. وبناءً على التعليقات، فهناك العديد من الأشخاص الذين يعانون من هذه المشكلة مع لوحيات Galaxy Tab S5e الخاصة بهم.

في حالة إذا كنت تعاني من نفس المشكلة مع جهاز Galaxy Tab S5e الخاص بك، فأخبرنا بذلك في حيز التعليقات أدناه. ولحد الآن، ليست هناك أي معلومات رسمية من شركة سامسونج تلمح إلى قدوم إصلاح في الطريق أو شيء من هذا القبيل.

للتذكير، الجهاز اللوحي Galaxy Tab S5e يضم شاشة Super AMOLED بحجم 10.5 إنش وبدقة 1600×2560 بكسل، وهيكل بسمك 5.5 ملمتر، كما أنه يزن 400 جرام. وعلاوة على ذلك، فهناك لوحة مفاتيح واقية والتي يمكنك إستخدامها مع وضع Samsung DeX للحصول على نفس تجربة الحاسوب المحمول. وبالإضافة إلى ذلك، فهذا الجهاز اللوحي يضم كذلك معالج ثماني النوى من فئة Snapdragon 670، وذاكرة عشوائية بحجم 4GB أو 6GB، فضلا عن ذاكرة داخلية بحجم 64GB أو 128GB قابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD.

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الجهاز اللوحي Galaxy Tab S5e الجديد وصل كذلك مع أربع مكبرات للصوت معززة من قبل شركة AKG وتدعم تقنية Dolby Atmos، كما أنه يضم بطارية بسعة 7040mAh تدعم الشحن من خلال منفذ USB Type-C المتواجد أسفل الجهاز مع العلم بأن هذه البطارية تعد بتوفير 14 ساعة من مشاهدة الفيديوهات. وللآسف، هذا الجهاز اللوحي يفتقر إلى منفذ السماعات 3.5mm، ولكنك لحسن الحظ ستجد المحول ” USB Type-C to 3.5mm ” في علبة الجهاز.

Galaxy Tab S5e يضم كذلك تقنية التعرف على الوجه ومستشعر بصمات الأصابع المدمج في زر التشغيل، وكاميرا أمامية بدقة 8 ميغابكسل وخلفية بدقة 13 ميغابكسل، وميكروفونات واسعة المدى، كما أنه يعمل مسبقًا بنظام Android 9 Pie.