شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سريلانكا تحظر فيس بوك وواتس آب وغيرها من منصات التواصل الاجتماعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حظرت سريلانكا اليوم الاثنين مواقع فيس بوك وواتس آب وبعض منصات وسائل التواصل الاجتماعى بشكل مؤقت كتدبير احترازى لمنع انتشار المعلومات الخاطئة، بعد يوم من اندلاع الاشتباكات بين جماعة السنهالى العرقية وأقلية المسلمين.

وبحسب موقع TOI الهندى، فقالت إدارة معلومات سريلانكا فى بيان "تم تعليق الوصول إلى تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعى بما فى ذلك فيس بوك وواتس آب وفايبر وما إلى ذلك"، وفى الوقت نفسه، تم رفع حظر التجول الذى فرض فى نيجومبو بعد اندلاع التوترات بين المجتمعات.

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وقد استهدفت كنيسة فى البلدة خلال تفجيرات 21 أبريل، وكان هذا أول حادث عنف بين الطائفتين منذ هجمات 21 أبريل الإرهابية، التى أودت بحياة 257 شخصًا فى الدولة، وبعد هجمات عيد الفصح، فرضت السلطات السريلانكية قيودًا على منصات التواصل الاجتماعى لكنها رفعتها فى 30 أبريل.

وخلال أعمال الشغب التى وقعت فى كاندو فى مارس من العام الماضى ، منعت سريلانكا شبكات التواصل الاجتماعى الشهيرة ، مثل فيس بوك وواتس آب وانستجرام وفايبر لمدة ثلاثة أيام لمنع انتشار العنف الطائفى.