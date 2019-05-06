شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لو مش معاك نسخة مصحف.. 5 تطبيقات هتساعدك على قراءة القرآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع بداية شهر رمضان الكريم، يفضل الكثير من المسلمين حول العالم قراءة القرآن بشكل يومى مع تقسيمه إلى أجزاء، سواء فى المنزل أو المسجد أو حتى فى الطريق، ومع صعوبة حمل مصحف ورقى فى الكثير من الأحيان، ظهرت العديد من التطبيقات الذكية التى توفر القرءان الكريم، وفيما يلى نرصد مجموعة من تطبيقات المصحف التى يمكن للمستخدمين الاعتماد عليها كما يلى:

- تطبيق Holy Quran

يتيح هذا التطبيق القرآن الكريم بخط واضح وبسيط مما يجعله سهل القراءة، مع وجود ميزة للقراءة فى وضع ملء الشاشة، كما يتيح التطبيق ايضا للمستخدمين تحديد موضع الوقوف لمعرفة المكان الذى توقفوا عنده لاستكمال قراءتهم مرة أخرى.

- تطبيق Quran for Android

يعد هذا التطبيق شبيه بالتطبيق السابق، إلا أنه يوفر بعض المميزات الإضافية مثل ميزة "الوضع الليلي" التى تجعل قراءة القرآن أسهل خلال الليل، كما يوفر أداة بحث مدمجة لتسهيل العثور على نص معين، إضافة إلى إتاحة ميزة الاستماع إلى القرآن الكريم.

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- تطبيق Muslim Pro

يتيح هذا التطبيق الكثير من المميزات فى مكان واحد، بداية من معرفة مواقيت الصلاة الدقيقة، واتجاه القبلة الصحيح، وقراءة القرآن الكريم بعلامات التجويد والتلاوات المختلفة، إضافة إلى معلومات أخرى مثل أوقات الصيام (الإمساك والإفطار) خلال رمضان.

- تطبيق Khatmah‏

يساعد هذا التطبيق المستخدمين على ختم القرآن الكريم فى الوقت الذى يحدده هو حسب رغبته، حيث يمكن تحديد الختمة على 30 يوم بداية من أول يوم فى صيام فى شهر رمضان، ليقوم التطبيق بتقسيم المصحف الشريف إلى 30 ورد يومى.

- تطبيق آية:

يتيح الكثير من المميزات بما فى ذلك ميزة الوضع الليلى، إضافة إلى التصميم الذيى يجعله شبيه بالمصحف الورقى الحقيقى، وهو متاح على أندرويد وiOS.