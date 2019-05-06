شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل معرضة لدفع غرامة 26.6 مليار دولار.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير جديد أن مفوضى المنافسة فى الاتحاد الأوروبى قرروا إجراء تحقيق يتعلق بمكافحة الاحتكار والذى يقوم على مزاعم بأن شركة أبل تعوق بشكل غير عادل خدمات سبوتيفى ومنافسيها الآخرين من أجل تسهيل الأمور أمام خدمتها "أبل ميوزيك"، فيما سيبدأ التحقيق فى "الأسابيع القليلة المقبلة" بحسب التقرير، ومن المتوقع تغريم الشركة ما يصل إلى 26.6 مليار دولار.

ووفقا لما نشره موقع engadget، فقد قامت سبوتيفاى منذ فترة بتقديم شكوى للاتحاد الأوروبى تتهم فيها شركة آبل بالقضاء على المنافسة مع باقى المنافسين فى مجال الخدمات التى تقدمها، خاصة خدمة الموسيقى التى تنافسها فيها من سنوات، ورغم ان أبل قالت إن هذه الادعاءات زائفة، لكن يبدو أن الاتحاد الأوروبى يتفق مع سبوتيفاى وسيبدأ التحقيق.

وقال الاتحاد الأوربى أنه سيجرى تحقيق مع أبل لأنها يعارض بشكل قطعى أمور الاحتكار، وسبق أن وقع على جوجل وغيرها غرامات كبيرة بعد ثبوت احتكارهم لبعض الخدمات.

وتعمل شركة أبل فى الوقت الحالى على الحصول على 30 % من قيمة الاشتراكات المدفوعة على المنصة لأى تطبيق طرف ثالث فى أول عام ثم تبدأ باقتطاع 15% بعدها، لكنها فى نفس الوقت تمنع المطورين من إضافة بوابات دفع خارجية وتجنب دفع النسبة المقتطعة، وهو ما يعتبر مبلغ كبير تحصل عليه أبل فى النهاية.