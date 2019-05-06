تكنولوجيا: شاومي تستعد لإطلاق هاتفي Mi A3 وA3 Lite مع رقاقات معالج Snapdragon 700

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تنطلق خلال الفترة القادمة الإصدارات الجديدة من هواتف شاومي منخفضة التكلفة في هاتفي Mi A3 وA3 Lite، ولقد أكدت التسريبات اليوم على أن هذه الإصدارات تأتي بسلسلة رقاقات معالج Snapdragon 700.

أشارت بعض التسريبات خلال الفترة الماضية إلى خطط شاومي لإطلاق إصدارات جديدة من هواتفها منخفضة التكلفة Android One، وفي تسريبات جديدة اليوم تم تأكيد خطط شاومي من خلال تغريدة على تويتر أشير فيها إلى إصدارات شاومي القادمة التي تعرف الآن بBamboo Sprout وCosmos Sprout، وهو نفس الرمز الذي استخدم من شاومي سابقاً في إصدارات Mi A.

وتشير التوقعات إلى أن شاومي ستقدم هاتف Mi A3 مع رقاقة معالج Snapdragon 730 أو 712، بينما يأتي A3 Lite مع رقاقة معالج Snapdragon 710.

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من جانب أخر تشير بعض التوقعات إلى أن شاومي ستقدم إصدار ثالث أيضاً يضم رقاقات معالج Snapdragon 700 حيث يعرف الآن برمز “Pyxis”، لكن لا يوجد تفاصيل حول هذا الإصدار أو الأسم الذي ينطلق به إلى الأسواق حتى الآن.

يذكر أن بعض التسريبات أشارت إلى أن هاتف Mi A3 يأتي بتقنية إستشعار البصمة المدمجة في الشاشة، ليكون أول إصدار من هواتف شاومي المتوسطة التي تدعم هذه الميزة.

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