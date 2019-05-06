هاتف غامض من HTC يظهر في إختبارات الأداء مع معالج MediaTek و6GB من الذاكرة العشوائية

فاطمة أيت طالب - دبي - في شهر ديسمبر من العام الماضي، أعلنت شركة HTC أنها ستقوم بتغيير إستراتيجيتها في سوق الهواتف الذكية في العام 2019. يتمثل جزء من هذه الإستراتيجية في تمديد حياة كل من +HTC U12 و HTC U12 Life. كما تعهدت الشركة كذلك بالتركيز على الهواتف الذكية الرائدة والمتوسطة هذا العام.

أما وقد قلنا ذلك، فقد تم اليوم رصد هاتف غامض جديد من شركة HTC في منصة إختبارات الأداء Geekbench يضم المعالج الثماني النوى MediaTek Helio P35، وذاكرة عشوائية بحجم 6GB، ويعمل مسبقًا بنظام Android 9 Pie. هذا الهاتف يحمل الإسم الرمزي HTC 2Q741، ونحن نتساءل حول ما إذا كان هذا هو الهاتف المتوسط التالي القادم من شركة HTC.

قد يكون هذا الهاتف مجرد نسخة مزودة بالمعالج MediaTek Helio P35 من نفس الهاتف الذي تم رصده في منصة إختبارات الأداء Geekbench خلال الشهر الماضي مع المعالج Snapdragon 710 ومع 6GB من الذاكرة العشوائية بحيث من الممكن أن تقوم شركة HTC بإطلاق نسخة MediaTek من هذا الهاتف في أسواق محددة مع العلم بأن نسخة Snapdragon ظهرت في منصة إختبارات الأداء Geekbench مع إسم رمزي مماثل هو HTC 2Q7A100.

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لم يتم الكشف عن أي مواصفات أخرى حول هذا الهاتف الغامض من شركة HTC. على أي حال، سنراقب تسريبات HTC عن كثب لمعرفة ما إذا كان هناك جديد بشأن هذا الهاتف. والآن بعدما رأينا إختبارات الأداء لهذا الهاتف، فيجب أن لا يكون موعد الإعلان الرسمي بعيدًا جدًا.