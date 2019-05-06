Redmi تؤكد مجددًا بعض الأشياء حول هاتفها الرائد القادم

فاطمة أيت طالب - دبي - العلامة التجارية الفرعية Redmi التابعة لشركة Xiaomi تواصل إثارة الضجة حول هاتفها الرائد المقبل. كانت المعلومات المتضاربة بشأن هذا الهاتف تطفو في كل مكان، ولكن المدير العام للعلامة التجارة الصينية، السيد Lu Weibing يواصل مسايرة ما يتم تداوله على شبكة الإنترنت بشأن الهاتف الرائد المقبل للشركة، وتصحيح بعض الأشياء المغلوطة التي يتم تداولها. لحسن الحظ، السيد Lu Weibing نشط جدًا على الشبكة الإجتماعية الصينية Weibo ومستعد للتفاعل مع المعجبين. هذا بالضبط ما قرر أن يقوم به مؤخرًا كذلك.

ولكي نكون أكثر تحديدًا، فقد كشف لنا السيد Lu Weibing مؤخرًا على الشبكة الإجتماعية الصينية Weibo أن الهاتف الرائد المقبل لشركة Redmi سيملك كاميرا واسعة الزاوية في الخلف، وهذا ما يؤكد نوعًا ما صحة التسريبات السابقة التي ذكرت بأن هاتف Redmi القادم سيضم كاميرا أساسية بدقة 48 ميغابكسل وكاميرتين إضافيتين بدقة 13 ميغابكسل للكاميرا الأولى وبدقة 8 ميغابكسل للكاميرا الثانية. وعلى ما يبدو، هذه هي نفس الكاميرا الخلفية الثلاثية التي تم إستخدامها في الهاتف Xiaomi Mi9 Special Edition.

وبغض النظر عن الكاميرات، فقد كشف لنا السيد Lu Weibing أيضًا أن هاتف Redmi القادم سيضم منفذ السماعات 3.5mm، وسيضم كذلك رقاقة NFC. وبالإضافة إلى ذلك، فقد ذكرت التسريبات السابقة كذلك أن الهاتف الرائد القادم لشركة Redmi سيضم معالج ثماني النوى من فئة Snapdragon 855، وذاكرة عشوائية بحجم 8GB، وذاكرة داخلية بحجم 128GB، فضلا عن شاشة بحجم 6.39 إنش وبدقة +FullHD. وفيما يخص الكاميرا الأمامية، فقد تردد أنها ستضم مستشعر بدقة 32 ميغابكسل.

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هذه هي جل المعلومات المتاحة لدينا في الوقت الراهن حول الهاتف الرائد القادم من شركة Redmi، ولكن لا يزال يتعين علينا الإنتظار لفترة قبل أن نعلم متى بالضبط ستقوم الشركة الصينية بإزاحة الستار رسميًا عن هذا الهاتف.