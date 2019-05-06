تسريبات جديدة تستعرض لنا الهاتف Huawei Y9 Prime 2019 مع كاميرا أمامية منبثقة

فاطمة أيت طالب - دبي - لقد رأينا صورًا مسربة للهاتف Huawei P Smart Z المزود بالكاميرا الأمامية المنبثقة في الأسبوع الماضي، واليوم نحن هنا مع هاتف آخر من شركة Huawei كذلك يضم بدوره نفس الكاميرا الأمامية المنبثقة. هذا الهاتف يُطلق عليه إسم Huawei Y9 Prime 2019، ويملك تصميم مشابه لتصميم الهاتف Huawei P Smart Z، بإستثناء أنه يضم كاميرا إضافية في الخلف.
يقال بأن المواصفات التقنية المتاحة في الهاتف Huawei Y9 Prime 2019 تشبه تلك المتاحة في الهاتف Huawei P Smart Z، ولكننا نلاحظ وجود بعض الإختلافات الطفيفة على مستوى الكاميرا. وكما تعلمون على الأرجح، فالهاتف Huawei P Smart Z يضم كاميرتين فقط في الخلف بدقة 16 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 2 ميغابكسل للكاميرا الثانوية. أما بخصوص الهاتف Huawei Y9 Prime 2019، فهو سيحتفظ بهاتين الكاميرتين، ولكنه سيضم أيضًا كاميرا إضافية بدقة 8 ميغابكسل تمتاز بزاوية مشاهدة واسعة.
وقبل الختام، نود أن نشير إلى أن الشائعات تقول بأن الهاتف Huawei Y9 Prime 2019 سيكلف أقل من 300 دولار أمريكي. نأمل أن نسمع المزيد عن هذا الهاتف من الشركة في المستقبل القريب.
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