تكنولوجيا: تسريبات مصورة تكشف عن إصدار جديد من Oppo Reno يضم كاميرة سيلفي 32 ميجا بيكسل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت شركة Oppo خلال الفترة الماضية أول إصداراتها من خط إنتاج Reno، ومن جديد اليوم رصد إصدار جديد من هواتف Reno في تسريبات مصورة جاءت عبر TENAA.

تأتي إصدارات Oppo الجديدة من هواتف Reno بنموذجين يحمل أحدهما رمز PCDM10 بينما يأتي الأخر برمز PCDT10، حيث من المقرر وفقاً للتسريبات أن يأتي الهاتف برقاقة معالج ثماني الأنوية تدعم سرعة 2.2 GHz، حيث تشير بعض التوقعات أنها رقاقة Snapdragon 710 التي استخدمت في الإصدار الأول من الشركة، بينما ترجح بعض التوقعات رقاقة Snapdragon 730 أيضاً.

كما يضم هاتف Reno الجديد ذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام، مع سعة تخزين 128 جيجا بايت، أيضاً يتميز بكاميرة خلفية مزدوجة مع مستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل ومستشعر ثانوي بدقة 5 ميجا بيكسل، وقد أكدت التسريبات على أن هذا الإصدار يضم كاميرة سيلفي مميزة بمستشعر 32 ميجا بيكسل.

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وتقدم Oppo في هذا الإصدار أيضاً شاشة OLED مميزة بحجم 6.4 إنش، كما يدعم الهاتف جودة عرض Full HD بلس، أيضاً أشارت التسريبات إلى بطارية بقدرة 3950 mAh في الهاتف أي بتحسينات بنسبة 10% عن الإصدار السابق من هواتف Reno.

يذكر أن بعض التوقعات تشير إلى أن هذا الإصدار يأتي بعنوان Oppo Reno Plus، لكن علينا أن نترقب مزيد من التفاصيل حول هذا الإصدار خلال الفترة القادمة.

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