الهاتفين OnePlus 7/7 Pro لن يملكا تصنيف IP لمقاومة المياه والغبار لأنه مكلف

فاطمة أيت طالب - دبي -

تواصل شركة OnePlus بلا هوادة حملتها التشويقية للهاتفين OnePlus 7 و OnePlus 7 Pro، والإعلان الترويجي الأحدث الذي قامت الشركة الصينية بنشره مؤخرًا يعتبر غريبًا إلى حد بعيد. قامت الشركة بحصتها العادلة من الحملات التسويقية غير المتقنة في الماضي، ولكن هذا شيء آخر.

قد تكون على دراية بأن واحدة من الميزات الموجودة في الهواتف الذكية الراقية المكلفة المتواجدة في السوق حاليًا هي تصنيف IP لمقاومة المياه والغبار. ومع ذلك، قاومت الشركة حتى الآن إضافة هذه الميزة لهواتفها الذكية الرائدة، والآن أكدت لنا شركة OnePlus من خلال هذا الإعلان التشويقي أن هذا لن يتغير مع سلسلة هواتف OnePlus 7 Series، كما ترون في الفيديو أعلاه.

حسنًا، هناك الكثير لنقوله حول ذلك. أولاً، تخبرك شركة OnePlus بصراحة أنها لا تعتقد بأن سعر الإختبار الموحد لتصنيف IP يستحق ذلك. لذلك هذه هي الميزة التي إختارت شركة OnePlus التضحية بها لجعل هواتفها الذكية الرائدة القادمة أرخص من هواتف المنافسين. قد توافق أو لا توافق على هذا القرار، ولكنك على الأقل تعرف الآن ما يمكنك توقعه.

وعلى الرغم من أن سلسلة هواتف OnePlus 7 Series لن تحصل على تصنيف IP لمقاومة المياه والغبار، فهي ستكون مقاومة للمياه إلى حد ما، على الأقل هذا ما تحاول شركة OnePlus أن توحي إليه في هذا الإعلان التشويقي أعلاه. عموما، من المفترض أن نتأكد من كل شيء عندما ستقوم الشركة بإزاحة الستار رسميًا عن سلسلة هواتف OnePlus 7 Series في اليوم 14 من شهر مايو الجاري.