الإعلان رسميًا عن الهاتف Vivo S1 Pro مع المعالج SD675، وكاميرا أمامية منبثقة بدقة 32MP

فاطمة أيت طالب - دبي - في أواخر شهر مارس الماضي، قامت شركة Vivo بإزاحة الستار رسميًا عن الهاتف Vivo S1 مع المعالج MediaTek Helio P70 وكاميرا أمامية منبثقة بدقة 24.8 ميغابكسل. الآن، قررت الشركة الصينية إزاحة الستار رسميًا عن نسخة Pro من هذا الهاتف مع مواصفات تقنية أفضل.

الهاتف Vivo S1 Pro الجديد يشبه كثيرًا الهاتف Vivo S1 الحالي، ولكنه يضم المعالج Snapdragon 675، وذاكرة عشوائية بحجم 6GB للنسخة التي تضم 256GB من الذاكرة الداخلية، وبحجم 8GB للنسخة التي تضم 128GB من الذاكرة الداخلية.

وبغض النظر عن المعالج والذاكرة، فقد تم تزويد الهاتف Vivo S1 Pro كذلك بشاشة Super AMOLED تمتاز بحجم 6.39 إنش وبدقة +FullHD كما أنها تغطي 91.64 في المئة من الواجهة. وعندما يتعلق الأمر بالواجهة الخلفية، فهناك ثلاث كاميرات بدقة 48 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 8 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية، وبدقة 5 ميغابكسل للكاميرا الثالثة المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق. أما بالنسبة للكاميرا الأمامية، فهي تضم مستشعر بدقة 32 ميغابكسل.

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ووفقا لشركة Vivo، فالهاتف Vivo S1 Pro الجديد يأتي كذلك مع بطارية بسعة 3700mAh، ومع مستشعر بصمات الأصابع في الشاشة، كما أنه يأتي مسبقًا مع نظام Android 9 Pie ومع واجهة FuntouchOS 9. عمومًا، الهاتف Vivo S1 Pro سيكون متوفرًا للشراء في الصين باللونين الأحمر والأزرق إبتداء من 9 مايو. وعندما يتعلق الأمر بالأسعار، فهذا الهاتف سيكلف ما يعادل 400 دولار أمريكي لكلا النسختين.