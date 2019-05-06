شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شاهد صورة مجمعة لـ 7500 صورة التقطها تلسكوب هابل خلال 16 عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت وكالة ناسا صورة مذهلة تجمع ما يقرب من 7500 صورة التقطها تلسكوب هابل التابع لناسا على مدار 16 عامًا، التى يتم نشرها باعتبارها أكبر وأكمل كتاب تاريخ للكون.

تشمل الصورة، وفيديو مصاحب يظهر فيها تصغير التلسكوب، 265 ألف مجرة ​​يعود تاريخها إلى 13.3 مليار سنة، ولتوضيح مدى بعد هذه المجرات، قام العلماء بإنشاء مقطع فيديو يتصاعد من أبعد نقطة تم التقاطها للكشف عن صورة بانورامية للسماء.

وتعد أبعد المجرات التى تظهرها الصور المكبرة هى 1 فى 10 مليارات من سطوع ما يمكن أن تراه العين البشرية دون تلسكوب، وقد تم إنشاؤها قبل 13.3 مليار سنة، فهذه الصورة الجديدة هى النتيجة النهائية لمشروع يجمع بين البيانات من 31 برنامج نفذتها فرق مختلفة من علماء الفلك.

وتتوفر الصورة الكاملة والصور الأخرى الفردية الخاصة بها من خلال أرشيف ميكولسكى لتلسكوبات الفضاء (MAST) ، وقاعدة بيانات على الإنترنت للبيانات الفلكية من هابل وبعثات ناسا الأخرى.

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وقال الدكتور بيتر فان دوكوم، أستاذ علم الفلك فى جامعة ييل والمحقق المشارك فى الفريق الذى قام بتجميع الصورة: "نظر هابل إلى هذه المنطقة من السماء عدة مرات على مدار سنوات عديدة، والآن قمنا بدمج جميع هذه الصور فى صورة واحدة عالية الجودة، واسعة الزاوية، ليشبه وجود كتاب تاريخ للكون فى صورة واحدة."

جدير بالذكر تلسكوب هابل أحد أقوى أدوات الجنس البشرى لاستكشاف الكون، حتى بعد 29 عامًا من مهمته.