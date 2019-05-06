يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا الثلاثاء، انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، ليسود طقس لطيف على السواحل الشمالية معتدل على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، وإن ظل شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا على كافة الأنحاء.
كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على شرق وجنوب البلاد، تكون مثيرة للرمال والأتربة هناك، وتنشط على البحر الأحمر وخليج السويس، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من...
كانت هذه تفاصيل خبر طقس ثاني أيام رمضان.. الأرصاد الجوية تكشف تغييرات مفاجئة في حالة الطقس غدًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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