تكنولوجيا: Realme تحدد 15 من مايو للإعلان الرسمي عن هاتف Realme X

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت شركة Realme رسمياً اليوم على موعد مؤتمرها القادم في 15 من مايو للإعلان الرسمي عن هاتفها المميز Realme X، كما تقدم أيضاً هاتف Realme X Youth Edition.

تعقد شركة Realme مؤتمرها القادم في الصين لتقدم إصدارها المنتظر Realme X الذي ظهر بالفعل في العديد من التسريبات والإعلانات التشويقية خلال الفترة الماضية في النموذج الذي يحمل رمز RMX1901، كما تكشف عن هاتف Realme X Youth Edition الذي يحمل رمز RMX1851 والذي أطلق في الهند تحت عنوان Realme 3 Pro خلال الشهر الماضي.

ويأتي هاتف Realme X وفقاً للإعلانات التشويقية التي نشرت حتى الآن بتصميم الكاميرة المنبثقة كبديل للنتوء العلوي في الشاشة،كما أشارت التسريبات إلى أن الهاتف يضم رقاقة معالج Snapdragon 855.

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أيضاً أشارت تسريبات أخرى إلى أن هاتف Realme X يأتي بشاشة مميزة بحجم 6.5 إنش، كما يدعم جودة عرض Full HD بلس، وينطلق بنفس قياسات هاتف Realme 3 Pro أي 161.2 في 76 في 9.4مم، على أن يضم بطارية بقدرة 3680 mAh.

هاتف Realme X يأتي أيضاً وفقاً للتسريبات بنظام تشغيل Android 9.0 Pie مع واجهة ColorOS 6.0، ومن المقرر أن تتوالى تفاصيل مواصفات الهاتف بدءاً من الغد حتى يوم الإعلان الرسمي.

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